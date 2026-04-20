◇出場選手登録なし◇同抹消【日本ハム】池田隆英投手（再調整）、吉田賢吾捕手（再調整）、水谷瞬外野手（左尺骨遠位端骨折）【オリックス】佐藤一磨投手（再調整）【楽天】藤井聖投手（登板機会なし）【西武】秋山俊外野手（再調整）【ロッテ】広池康志郎投手（登板機会なし）【阪神】伊原陵人投手（腰部の張り）【DeNA】J・デュプランティエ投手（再調整）【巨人】山瀬慎之助捕手、丸佳浩外野手（いずれも再調整）【ヤク