与党が今国会で関連法案の提出を目指している「副首都構想」について、福岡市の高島宗一郎市長は２５日、法案が成立した場合の早期指定に向け、福岡県と協議していることを明らかにした。同市を訪れた日本維新の会の吉村洋文代表と対談し、「（県と市で）連携協定を結び、すぐに申請しようと話をしている」と語った。対談はユーチューブチャンネル「ＲｅＨａｃ９（リハック九州）」で行われた。高島市長は副首都構想について、