[4.29 J1百年構想リーグ EAST第13節](三協F柏)

※16:00開始

主審:Shota Nakamura

<出場メンバー>

[柏レイソル]

先発

GK 29 永井堅梧

DF 4 古賀太陽

DF 26 杉岡大暉

DF 42 原田亘

MF 15 小見洋太

MF 16 汰木康也

MF 20 瀬川祐輔

MF 21 小西雄大

MF 32 山之内佑成

MF 39 中川敦瑛

FW 9 細谷真大

控え

GK 46 松本健太

DF 2 三丸拡

DF 88 馬場晴也

MF 14 大久保智明

MF 28 戸嶋祥郎

MF 38 島野怜

MF 40 原川力

MF 87 山内日向汰

FW 18 垣田裕暉

監督

リカルド・ロドリゲス

[FC東京]

先発

GK 81 キム・スンギュ

DF 2 室屋成

DF 15 大森理生

DF 17 稲村隼翔

DF 42 橋本健人

MF 16 佐藤恵允

MF 18 橋本拳人

MF 22 遠藤渓太

MF 27 常盤亨太

FW 9 マルセロ・ヒアン

FW 23 佐藤龍之介

控え

GK 1 田中颯

DF 3 森重真人

DF 44 鈴木楓

MF 8 高宇洋

MF 10 東慶悟

MF 71 山田楓喜

FW 28 野澤零温

FW 39 仲川輝人

FW 55 尾谷ディヴァインチネドゥ

監督

松橋力蔵