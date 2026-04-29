柏vsFC東京 スタメン発表
[4.29 J1百年構想リーグ EAST第13節](三協F柏)
※16:00開始
主審:Shota Nakamura
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 29 永井堅梧
DF 4 古賀太陽
DF 26 杉岡大暉
DF 42 原田亘
MF 15 小見洋太
MF 16 汰木康也
MF 20 瀬川祐輔
MF 21 小西雄大
MF 32 山之内佑成
MF 39 中川敦瑛
FW 9 細谷真大
控え
GK 46 松本健太
DF 2 三丸拡
DF 88 馬場晴也
MF 14 大久保智明
MF 28 戸嶋祥郎
MF 38 島野怜
MF 40 原川力
MF 87 山内日向汰
FW 18 垣田裕暉
監督
リカルド・ロドリゲス
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 15 大森理生
DF 17 稲村隼翔
DF 42 橋本健人
MF 16 佐藤恵允
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
MF 27 常盤亨太
FW 9 マルセロ・ヒアン
FW 23 佐藤龍之介
控え
GK 1 田中颯
DF 3 森重真人
DF 44 鈴木楓
MF 8 高宇洋
MF 10 東慶悟
MF 71 山田楓喜
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
FW 55 尾谷ディヴァインチネドゥ
監督
松橋力蔵
※16:00開始
主審:Shota Nakamura
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 29 永井堅梧
DF 4 古賀太陽
DF 26 杉岡大暉
DF 42 原田亘
MF 15 小見洋太
MF 16 汰木康也
MF 20 瀬川祐輔
MF 21 小西雄大
MF 32 山之内佑成
MF 39 中川敦瑛
FW 9 細谷真大
控え
GK 46 松本健太
DF 2 三丸拡
DF 88 馬場晴也
MF 28 戸嶋祥郎
MF 38 島野怜
MF 40 原川力
MF 87 山内日向汰
FW 18 垣田裕暉
監督
リカルド・ロドリゲス
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 15 大森理生
DF 17 稲村隼翔
DF 42 橋本健人
MF 16 佐藤恵允
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
MF 27 常盤亨太
FW 9 マルセロ・ヒアン
FW 23 佐藤龍之介
控え
GK 1 田中颯
DF 3 森重真人
DF 44 鈴木楓
MF 8 高宇洋
MF 10 東慶悟
MF 71 山田楓喜
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
FW 55 尾谷ディヴァインチネドゥ
監督
松橋力蔵