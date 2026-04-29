映画「ハリエット」や「ウィキッド」などで知られる女優のシンシア・エリヴォと俳優のガイ・ピアースが、ミュージカルドラマ「The Road Home」にキャスト入りした。南アフリカ出身のジャズミュージシャン、ミリアム・マケバとトランペット奏者ヒュー・マセケラを描く新作に向けては「シルバートン・シージ」のターボ・ラメッツィも出演が決定している。



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同作ではラメッツィ演じるマセケラが、反アパルトヘイト運動の提唱者であるトレバー・ハドルスト大司教(ガイ)に導かれ、友人でシンガー・ソングライターのポール・サイモンのアルバム「グレイスランド」をめぐるキャンペーンへと関わっていく姿が描かれる。同アルバムはタウンシップ音楽に着想を得ており、その結果、ポールは国連の文化的ボイコットに違反したとして非難を受けることになった。



この困難な状況において、音楽を重要な武器だと考えるマスケラは、南アフリカの声を世界に届けようと、シンシア演じるマケバとスーパーグループ「グレイスランド」を結成することになる。



監督は「グレイテスト・ショーマン」の脚本家としても知られるビル・コンドン氏が務める。



（BANG Media International／よろず～ニュース）