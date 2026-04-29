【風、薫る 第24回あらすじ】直美、捨松の元を訪れる りんが偶然出会った人物とは
【モデルプレス＝2026/04/29】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第24話が、4月30日に放送される。
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朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
それぞれの日曜日を過ごす生徒たち。直美（上坂樹里）は捨松（多部未華子）に翻訳の相談をするため、大山家を訪れる。
一方のりん（見上愛）も環（英茉）と訪れた瑞穂屋で偶然シマケン（佐野晶哉）に会い、翻訳の相談をしていた。まもなく寮の門限の時間は近づいて…。
（modelpress編集部）
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◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第24話／4月30日（木）放送
それぞれの日曜日を過ごす生徒たち。直美（上坂樹里）は捨松（多部未華子）に翻訳の相談をするため、大山家を訪れる。
一方のりん（見上愛）も環（英茉）と訪れた瑞穂屋で偶然シマケン（佐野晶哉）に会い、翻訳の相談をしていた。まもなく寮の門限の時間は近づいて…。
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