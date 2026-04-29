◆米大リーグ メッツ―ナショナルズ（２８日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）

メッツのＣ・メンドサ監督（４６）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・ナショナルズ戦の試合前会見に臨み、フィリーズのＲ・トムソン監督（６２）が“電撃解任”されたことについて言及した。地元局「ＳＮＹ」がその様子を公開した。

「それが現実だよ。（前レッドソックス監督のコーラ氏を含めて）２人に起きたことはつらい。彼らは自分がやっていること（監督業）において最高の一人だと思ってるし、特にトンプス（トムソン監督）は自分のメンターの一人なんだ。そういうことが起きるのを見るのはつらいけど、これはビジネスだし、結果が出なければこういうことは起きると分かっている。そこから目を背けるつもりはない。でも、自分にできる唯一のことはここに来続けて、自分の選手たちから最高のものを引き出し続けることだけだ」

スターンズ編成本部長やコーエン・オーナーと自身の去就に関する話し合いを行ったことはないというが、メッツはこの日まで９勝１９敗の借金１０。監督が解任されたフィリーズと並んでナ・リーグ東地区の最下位に沈んでいる。開幕時の選手年俸総額は３億５２２０万ドル（約５６０億円）で４年連続メジャー１位のスター軍団だが、今月には悪夢の１２連敗を喫するなど低迷。ファンからのバッシングも日に日に強まっているだけに“明日は我が身”になる可能性も十分にあり得る話だ。

２５日（同２６日）には、成績不振のためレッドソックスがＡ・コーラ監督（５０）らを電撃解任。開幕から１か月足らずでフィリーズと強豪２球団の指揮官が交代する“異常事態”が起きている今年のＭＬＢ。ソト、リンドア、ビシェットらを擁するメッツもこのまま低迷が続けばこの話題は避けられそうにない。