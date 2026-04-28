お笑いタレント・ヒコロヒーが２８日、都内で映画「ＴＯＫＹＯ ＢＵＲＳＴ―犯罪都市―」（５月２９日公開、内田英治監督）のジャパンプレミアに出席した。

新宿中央署の刑事役。韓国語を使うシーンもあり「大変だったけど、韓国人のスタッフもたくさんいた」と徐々に習得していった。「最初に覚えた韓国語を披露してもいいですか？『タムベピウロ カジャ（たばこ吸いに行きましょう）』。最初にユンホさんに教えていただいた」と告白。ユンホが「申し訳ございません」と頭を下げると、場内からは笑いが起こった。

撮影では新宿アルタ前の道を２〜３キロに渡って封鎖するなどした。８００万円分のお金をまくシーンがあったが「うわさによると、ちゃんと全部戻ってきた。もし私がエキストラだったら１０万くらいやるじゃないですか」とニヤリ。回収に協力したエキストラらに感謝していた。

韓国の人気俳優のマ・ドンソクが主演する人気映画シリーズのユニバース化となる本作は、新宿中央署の新人刑事（水上）が韓国の刑事（ユンホ）とバディーを組み、国家権力に関わる巨悪に立ち向かうストーリーとなっている。