佐渡市を拠点に活動する太鼓芸能集団『鼓童』が、ゴールデンウィークの本公演を前に稽古の様子を公開しました。



佐渡市小木の宿根木公会堂。木造建築ならではのやわらかな響きと息遣いが間近に感じられる距離の近さが魅力です。この会場でゴールデンウィークに行われる『鼓童』の公演は15年目。今回は歌と踊りの新曲も組み込まれ、オリジナルメンバーと研修生あわせて12人が8曲を披露します。



■太鼓芸能集団「鼓童」阿部好江副代表

「演出の方もこの宿根木公会堂にあわせた少し楽しい仕掛けがありますので、ぜひ皆さんに来ていただけたらうれしいです。」



■研修生

「鼓童の一番若いメンバーとして、元気いっぱい頑張っていきたいと思います。」



公演は、5月2日(土)～6日(水)までの5日間で10公演を予定しています。