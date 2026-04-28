Mrs. GREEN APPLE、新曲「風と町」MV明日夜公開決定。ティザー映像公開も
Mrs. GREEN APPLEが、NHK連続テレビ小説「風、薫る」主題歌の「風と町」のMVを4月29日21時にプレミア公開することを発表した。
さらに、その待機ページでティザー映像が公開された。森のなかと思しき空間のなかを、ゆっくりと歩みを進めていくような映像になっているとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️「風と町」
2026年4月13日（月）リリース
配信：https://lnk.to/MGA_kazetomachi
※NHK連続テレビ小説「風、薫る」主題歌
◾️2026年度前期 連続テレビ小説「風、薫る」
放送予定：2026年3月30日（月）より、全26週（130回）
※NHK ONEで同時・見逃し配信予定。
脚本：吉澤智子
出演：見上愛、上坂樹里
原案：田中ひかる 『明治のナイチンゲール 大関和物語』
音楽：野見祐二
語り：研ナオコ
スタッフ：制作統括：松園武大 宮本えり子
プロデューサー：川口俊介 葛西勇也 松田恭典 土屋勝裕
演出：佐々木善春 橋本万葉 新田真三 松本仁志 ほか
〈公式X アカウント〉 ＠asadora_nhk
〈公式Instagram アカウント〉 asadora_ak_nhk
▼物語
明治1８(1８８５)年、日本で初めて看護婦の養成所が誕生したのを皮切りに、次々と養成所が生まれた。そのうちの１つに、物語の主人公・一ノ瀬(いちのせ)りんと大家(おおや)直美(なおみ)は運命に誘われるように入所する。不運が重なり若くしてシングルマザーになった、りん。生まれてすぐ親に捨てられ、教会で保護されて育った直美。養成所に集った同級生たちは、それぞれに複雑な事情を抱えていた。手探りではじまった看護教育を受けながら、彼女たちは「看護とは何か？」「患者と向き合うとはどういうことか？」ということに向き合っていく。
りんと直美は、鹿鳴館の華といわれた大山捨(おおやますて)松(まつ)や明六社にも所属した商人・清水(しみず)卯(う)三郎(さぶろう)らと出会い、明治の新しい風を感じながら、強き者と弱き者が混在する“社会”を知り、刻々と変わり続けていく社会の中で“自分らしく幸せに生きること”を模索していく。
養成所卒業後、二人は同じ大学病院でトレインドナースとしてデビュー。まだ理解を得られていない看護の仕事を確立するために奮闘の日々を送っていたが、りんは程なくして職場を追われることに。
一方、アメリカ留学を夢見る直美は渡航直前に思わぬできごとに巻き込まれ・・・。
やがて、コレラや赤痢などさまざまな疫病が全国的に猛威をふるい始める。一度は離れ離れになった二人だったが、再び手を取り、疫病という大敵に立ち向かっていく。
※実在の人物をモチーフとしますが、激動の時代を生きた二人のナースとその仲間たちの波乱万丈の物語として大胆に再構成します。登場人物名や団体名などは一部改称して、フィクションとして描きます。
原作はありません。
◾️映像作品概要
2026年7月8日（水）同時発売
○『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』
特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/fjord/
予約：https://lnk.to/MGA-fjord
○『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』
特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/origin/
予約：https://lnk.to/MGA-origin
MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”
UPXH-29079 \25,300（税込） \23,000（税別）
❷初回限定盤【4DVD + GOODS】
MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”
UPBH-29110 \25,300（税込） \23,000（税別）
＜❶❷共通仕様＞
＊LPサイズ スクエアフォトブック（40P）
＊GOODS
・ぬいぐるみポーチ (ショルダー付) Inspired by “FJORD”
・アクリルスタンド (3種セット) feat. “FJORD”
・デコレーションシール Inspired by “FJORD”
・ステージマップ レジャーシート Inspired by “FJORD”
・ジェラートカップ ＆ スプーン Inspired by “THE ORIGIN”
◎❶❷を確実に入手したい場合には4月12日(日)までの予約をお勧めいたします。
❸通常盤【Blu-ray】
MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN
UPXH-20155 \6,600（税込）\6,000（税別）
❹通常盤【2DVD】
MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN
UPBH-20349/50 \6,600（税込）\6,000（税別）
❺通常盤【Blu-ray】
MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜
UPXH-20156 \6,600（税込）\6,000（税別）
❻通常盤【2DVD】
MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜
UPBH-20351/2 \6,600（税込）\6,000（税別）
▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN収録内容
2025年にデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEは、同年７月26日(土)・27日(日)に史上最大規模のライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」を開催。２日間で約10万人の観客を会場に動員し、2日目はWOWOWでの「生中継」のほか、計15の配信プラットフォームでの「生配信」、全国325館での「映画館ライブビューイング」、“みるハコ”での「カラオケビューイング」も実施し、会場、そして配信とライブビューイングも含め2日間でトータル約35万人以上を熱狂させた。その “伝説”となった圧巻のステージパフォーマンスを完全収録したライブフィルム。さらにその日に至る約240日間に密着した、約60分のドキュメンタリー映像も収録。
1. コロンブス
2. ビターバカンス
3. フロリジナル
4. ANTENNA
5. クスシキ
6. アンゼンパイ
7. WaLL FloWeR
8. 道徳と皿
9. Magic
10. Feeling
11. Variety
12. No.7
13. 青と夏
14. どこかで日は昇る
15. Loneliness
16. breakfast
17. 天国
18. ニュー・マイ・ノーマル
19. ダンスホール
20. ケセラセラ
21. ライラック
EN1. 我逢人
EN2. StaRt
【特典映像】Documentary - Episode 9 “MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN”
▼MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜収録内容
Mrs. GREEN APPLE初のドキュメンタリー映画。主題歌「Variety」を書き下ろし、2025年７月26日(土)・27日(日)に開催した史上最大規模のライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」で初めて観客に届けるまでの300日間に密着、日本の音楽シーンを牽引する彼らがこれまで見せることのなかった素顔や裏側を存分に知ることができるもの。映画本編内には収めることができなかった、本邦初公開、計45分の完全未公開映像も収録。
▼チェーン別オリジナル特典
初回限定盤【2Blu-ray + GOODS】/【4DVD + GOODS】
MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”
・UNIVERSAL MUSIC STORE／Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タペストリー2種セット
・タワーレコード：クリアポーチ2種セット
・HMV：エコバッグ2種セット
・TSUTAYA：A4クリアファイル2種セット
・Amazon：ICカードステッカー2種セット
・楽天ブックス：スマホショルダー2種セット
・セブンネットショッピング：サコッシュ2種セット
・その他一般店：ポストカード2種セット
通常盤【Blu-ray】/【2DVD】
MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN
・UNIVERSAL MUSIC STORE／Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タペストリー(FJORD ver.)
・タワーレコード：クリアポーチ(FJORD ver.)
・HMV：エコバッグ(FJORD ver.)
・TSUTAYA：A4クリアファイル(FJORD ver.)
・Amazon：ICカードステッカー(FJORD ver.)
・楽天ブックス：スマホショルダー(FJORD ver.)
・セブンネットショッピング：サコッシュ(FJORD ver.)
・その他一般店：ポストカード(FJORD ver.)
通常盤【Blu-ray】/【2DVD】
MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜
・UNIVERSAL MUSIC STORE／Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タペストリー(THE ORIGIN ver.)
・タワーレコード：クリアポーチ(THE ORIGIN ver.)
・HMV：エコバッグ(THE ORIGIN ver.)
・TSUTAYA：A4クリアファイル(THE ORIGIN ver.)
・Amazon：ICカードステッカー(THE ORIGIN ver.)
・楽天ブックス：スマホショルダー(THE ORIGIN ver.)
・セブンネットショッピング：サコッシュ(THE ORIGIN ver.)
・その他一般店：ポストカード(THE ORIGIN ver.)
◾️＜ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜＞
特設サイト：https://mrsgreenapple.com/feature/zenjinmito_2026
2026年4月18日（土）東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
【お問い合わせ】SOGO TOKYO
03-3405-9999 (月〜土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く)
2026年4月19日（日）東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
【お問い合わせ】SOGO TOKYO
03-3405-9999 (月〜土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く)
※FC限定公演
2026年5月4日（月・祝）大阪・ヤンマースタジアム長居
開場 16:00 / 開演 18:00
【お問い合わせ】キョードーインフォメーション
0570-200-888 (12:00〜17:00 ※土日祝休)
※FC限定公演
2026年5月5日（火・祝）大阪・ヤンマースタジアム長居
開場 16:00 / 開演 18:00
【お問い合わせ】キョードーインフォメーション
0570-200-888 (12:00〜17:00 ※土日祝休)
※FC限定公演
2026年7月4日（土）東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
【お問い合わせ】SOGO TOKYO
03-3405-9999 (月〜土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く)
※FC限定公演
2026年7月5日（日）東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
開場 16:30 / 開演 18:30
【お問い合わせ】SOGO TOKYO
03-3405-9999 (月〜土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く)
▼チケット席種・料金
・フロントエリア：20,000円（税込）
※アリーナ前方のエリアとなります。
※フロントエリアのお座席のみ「顔写真登録【あり】のチケット」での入場となり、入場される皆さま(申込者、同行者の方ともに)は事前の顔写真登録が必要になります。
・アリーナエリア：17,000円（税込）
・スタンドエリア：17,000円（税込）
・パノラマエリア：15,000円（税込）
※スタンドエリア上部の会場全体が見渡せるエリアとなります。
・着席指定エリア：17,000円（税込）
※着席指定は小さなお子さまや、コンサートを座ってご覧になりたい方の為のお席となります。公演中は立ち上がってのご観覧はできません。
※４歳以上のお子様よりチケット必要／３歳以下のお子様はご入場できません （年齢はご来場の公演当日時点）
※チケット料金はお一人様の価格となります。
※営利目的の転売禁止
▼枚数制限
・フロントエリア／アリーナエリア／スタンドエリア／パノラマエリア：お一人（1会員）様2枚まで
・着席指定エリア：お一人（1会員）様4枚まで
◾️＜Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』＞
特設サイト：https://mrsgreenapple.com/feature/ceremony2026
日程：2026年6⽉10⽇（水）16:30開場／18:00開演21:30終演予定
2026年6⽉11⽇（木）16:30開場／18:00開演21:30終演予定
会場：神奈川・Kアリーナ横浜
チケット席種・料金：VIP SEAT：35,000円（税込）※公演当日ドレスコードあり
SS指定：20,000円（税込）
S指定：15,000円（税込）
枚数制限 他：VIP SEAT、SS指定、S指定：お⼀⼈（1会員）様2枚まで
※VIP SEAT（顔写真認証あり）/全席種とも同⾏者はエントリー時点で登録あり（固定）
出演者：6⽉10⽇（水）
Mrs. GREEN APPLE / AI / asmi / 超ときめき♡宣伝部 / ORANGE RANGE /
s**t kingz / TOMORROW X TOGETHER
6⽉11⽇（木）
Mrs. GREEN APPLE / FRUITS ZIPPER / 上⽩⽯萌⾳ / マキシマム ザ ホルモン /
ネクライトーキー / サカグチアミ / TWS
（＊表記順はMrs. GREEN APPLE以外ABC順）
Mrs. GREEEN APPLE OFFICIAL FAN CLUB会員『Ringo Jam』会員限定チケット最速先⾏受付（全会員対象）
受付期間：〜2026/4/26（⽇）23:59
当落発表・⼊⾦期間：2026/5/12（⽕）20:00〜2026/5/16（⼟）23:59
主催：Project-MGA
企画・制作：WONDER LIVE Inc.
公演：EMI Records
お問い合わせ先：SOGO TOKYO 03-3405-9999（月〜土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く）
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