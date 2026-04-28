趣味や旅行よりも多数―300人が選んだ「理想の連休の過ごし方」自宅で無料でできる“アレ”が第1位に＜まだ間に合う2026年GWトレンド＞

趣味や旅行よりも多数―300人が選んだ「理想の連休の過ごし方」自宅で無料でできる“アレ”が第1位に＜まだ間に合う2026年GWトレンド＞