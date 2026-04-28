オリックスは山岡が4回途中6失点

28日、パ・リーグ球団主催のファーム公式戦4試合が行われた。タマホームスタジアム筑後でのソフトバンクーロッテは、1-0でロッテが接戦を制した。5回、2死から高部瑛斗外野手が安打と二盗で好機をつくると、続く岡大海外野手の適時三塁打で1点を先制。先発の河村説人投手が6回無失点で2勝目を挙げ、石垣元気投手らリリーフ陣も完封リレーを見せた。敗れたソフトバンクは、先発のC.スチュワート・ジュニア投手が7回1失点と好投したが、打線が沈黙した。

森林どりスタジアム泉での楽天ー巨人4回戦は、6-3で楽天が勝利し、連敗を3でストップした。1回にオスカー・ゴンザレス外野手の3ランで先制。8回には吉野創士外野手にもダメ押しの3ランが生まれた。先発の坂井陽翔投手は6回無失点の好投で3勝目をマーク。9回に江原雅裕投手が2失点するも逃げ切った。

CAR3219フィールドでの西武ー広島は1-6で西武が敗れ、連勝が3で止まった。先発の上田大河投手は4回にモイセス・ラミレス内野手から適時二塁打を浴びて先制を許し、8回には3ランを被弾して7回1/3を4失点（自責点3）で降板した。打線は9回、秋山俊外野手と石井一成内野手の連打で1点を返すにとどまった。

杉本商事バファローズスタジアム舞洲でのオリックスーハヤテ静岡は、0-6でオリックスが完封負けを喫した。先発の山岡泰輔投手は初回に2点を奪われると、4回にも集中打を浴びて3回2/3、6失点でマウンドを降りた。2番手の富山凌雅投手と、続く高谷舟投手は無失点に抑えたが、打線がハヤテ静岡の先発・佐藤宏樹投手の前に沈黙した。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）