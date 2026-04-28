MBS河田直也アナ、『よんチャンTV』アナウンサーと集合ショット 前田春香アナ＆海渡未来アナらとお初天神で
MBSの河田直也アナウンサーが28日までに自身のインスタグラムを更新。『よんチャンTV』（月〜金 後3：40 ※関西ローカル）に出演するアナウンサーとの集合ショットを公開した。
【写真】『よんチャンTV』アナと集合ショットを公開したMBS河田直也アナ
「先日よんチャンTVスタジオメンバーで食事会」だったことを伝えた河田アナは、山中真アナ、前田春香アナ、海渡未来アナ、河西美帆アナ、上田芹莉アナらと曽根崎お初天神通り商店街で撮影した集合写真などを投稿した。
「まじめな話もアホみたいな話もしながら盛り上がりました」と振り返り「そして最後にサプライズでバースデーケーキが私23日が誕生日だったんです」と伝え、用意されたバースデーケーキをアップ。「後輩たちにお祝いしてもらい本当に幸せです みんなありがとう！」と喜んだ。
この投稿に「よんチャンTVメンバーの方達の仲良しなのが凄く伝わってきました」「MBSアナウンサーさんはチームワークがめっちゃいいなー」といったコメントが寄せられた。
【写真】『よんチャンTV』アナと集合ショットを公開したMBS河田直也アナ
「先日よんチャンTVスタジオメンバーで食事会」だったことを伝えた河田アナは、山中真アナ、前田春香アナ、海渡未来アナ、河西美帆アナ、上田芹莉アナらと曽根崎お初天神通り商店街で撮影した集合写真などを投稿した。
この投稿に「よんチャンTVメンバーの方達の仲良しなのが凄く伝わってきました」「MBSアナウンサーさんはチームワークがめっちゃいいなー」といったコメントが寄せられた。