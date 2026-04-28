「SBI舞花火in千葉・稲毛海浜公園（いなげの浜）feat. SKY ORCHESTRA 」って？

千葉県「稲毛海浜公園（いなげの浜）」では、2026年5月30日（土）に「SBI舞花火 in 千葉・稲毛海浜公園（いなげの浜）feat. SKY ORCHESTRA」が開催されます！

コンセプトは「音楽と花火が完全に重なる、50周年の節目に開催される一夜限りの花火エンタテインメント」。千葉市開府900年、いなげの浜開設50周年を記念して実施されるこのイベントは、花火・音楽・演出・演者が一体となって構成される花火演出が大きな見どころです！

公演の内容は？ 2部制の演出を紹介

花火・音楽・演出・演者が一体となって構成される本演目は、オープニングライブショーとメインショーの二部構成で展開されます。

全国から約20社の花火制作チームが参加し、国内最高水準の共同制作体制により花火が構成。各演出は音楽と1/30秒単位で精密に同期していて、連続性・構成美・演出密度を重視した設計により、観覧体験全体としての完成度を追求しています。

第一部：LIVE×花火「LOVE＆YELL」

第一部では、アーティストの生の歌声と花火が重なり合うスペシャルライブを展開。音楽、歌詞、花火、照明が一体となり、LIVEと花火が融合した体験を創出！

■May J. 楽曲【Let It Go】

圧倒的な歌唱力と前向きなメッセージで幅広い世代に支持され、「アナと雪の女王」主題歌を担当し、紅白初出場を果たしました。カバーアルバムは累計100万枚超、現在も多彩なフィールドで活動を広げています。

■TEE 楽曲【Baby I Love You】

広島県出身のシンガーソングライター。2010年メジャーデビュー、代表曲「Baby I Love You」は、ストレートな愛情表現と温かいメロディで大ヒットを記録。世代を超えて愛されるラブソングとして、今なお高い支持を集めています。

■HIPPY 楽曲【君に捧げる応援歌】

日本最大級のデカメンと、見た目からは想像できない歌唱力を武器に活動するミュージシャン。代表曲「君に捧げる応援歌」は、プロ野球8球団の選手が登場曲に使用するなど、多くのアスリートや困難に立ち向かう人々、すべての夢追い人へエールを届け続けています。

第二部：メインショー「SKY ORCHESTRA - 日本最高峰の花火集団による超演舞 -」

花火が描く“世界観”そのものを最大化するストーリー型のショー。空をキャンバスに物語の起承転結を描き、緻密さとダイナミズムで常識を超える表現を連ね、空の可能性を解放するような没入体験へ導きます。空間全体を使ったスケールで大迫力です。

チケット販売中！ その内容を一部紹介

チケットは、各種チケット販売サイトで好評販売中。（https://sbimusiccircus.co.jp/sbimaihanabi/inage/sekisyu-1#playguidenew）

各チケットの内容も一部ご紹介します。（※画像はすべてイメージです）

■【SPECIAL LOUNGE（定員4名）】44万円

海へと突き出した桟橋に設置された、イベント最高峰の特別ラウンジ。打ち上げエリアを正面に捉え、海上から見上げる花火と演出の競演を圧倒的な臨場感で体感！ 開演前のサンセットを楽しめるラウンジ内フリードリンクに加え、稲毛海浜公園内「small planet CAMP & GRILL」でのBBQ（飲み放題付）も。専用駐車券1枚も付帯した、贅を尽くしたオールインクルーシブプランです。

■【パイプ椅子席SS席】 1万2000円（一般）、 1万1000円（一般早割）

打ち上げエリアに近く、ライブパフォーマンスの熱量とメインショーの迫力をバランスよく楽しめる中央エリアのパイプ椅子席。音と光が織りなす一体感をダイレクトに体感できますよ。ドリンクチケット1枚付。

■【パイプ椅子席S席】9000円（一般）、 8000円（一般早割）

空いっぱいに広がる花火のスケール感と音響の調和をバランスよく楽しめるパイプ椅子席。少し距離を置くことで、花火の広がりをワイドに体感！

■【パイプ椅子席A席】7000円（一般）、 6000円（一般早割）

花火が弧を描いて広がる演出の流れを、全体像としてしっかり体感できるパイプ椅子席。演出の全貌を俯瞰しやすく、落ち着いてショーを鑑賞したい人に最適です。



アーティストと花火による素敵な思い出を作って夏の始まりをワクワクするものにしてみませんか？



◾️SBI舞花火 in 千葉・稲毛海浜公園（いなげの浜）feat. SKY ORCHESTRA

住所：千葉県千葉市美浜区高浜7-2-2

開催場所：稲毛海浜公園（いなげの浜）

開催日：2026年5月30日(土)

営業時間：開場15時、開園19時30分（予定）

※当日の状況により急遽変更となる場合あり

料金：

SPECIAL LOUNGE 44万円 4名入場可 駐車場1台付 BBQ付

ソファーVIP席（ソファー席）25万円 10名入場可 駐車場2台付

ソファーVIP席（ソファー席）13万5000円 5名入場可 駐車場1台付

PREMIUM席（一般）7万5000円 5名入場可

PREMIUM席（一般早割）7万円 5名入場可

パイプ椅子SS（一般）1万2000円

パイプ椅子SS（一般早割）1万1000円

パイプ椅子SS（小中）6000円

パイプ椅子SS（U25割）6万円 6名入場可

パイプ椅子S（一般）9000円

パイプ椅子S（一般早割）8000円

パイプ椅子S（小中）4500円

パイプ椅子S（U25割）4万5000円 6名入場可

パイプ椅子A（一般）7000円

パイプ椅子A（一般早割）6000円

パイプ椅子A（小中）3500円

パイプ椅子A（U25割）3万5000円 6名入場可

自由席 4400円

撮影席 1万1000円

車椅子席（一般）8800円

車椅子席（小中）4400円

介助者席（一般）8800円

介助者席（小中）4400円



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Text：川嶋洸生



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