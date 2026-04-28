「駅でチケット出したい時とか…」旅行中のストレス“秒で解決”、3COINSの便利アイテムに「最強」
“30秒でわかる！暮らしのアイデア”を紹介している、のり家さん（@norike_kurashi_hack）が、27日までに自身のインスタグラムを更新。旅行の準備で活用できそうなアイテムを紹介した。
【写真多数】旅行中の“地味なストレス”はこれで解決…のり家さん投稿
17日の投稿で、「3COINS」で販売されている“シリコーンフック”を便利に活用した動画を公開。旅行時などで利用するスーツケースについて「旅行中、地味にストレスなの私だけ？」と呼びかけ。「駅でチケット出したい時とか、ちょっと自販機で飲み物買いたい時。『一旦、ここに掛かってて！』ってキャリーに荷物を置くけど…歩き出した瞬間にズルッ！『あーーーっ！！（怒）』ってなるあの絶望感。笑」と、ストレスを感じるシーンを振り返った。
続けて「私は何度もこれでお土産の袋を破きました…涙」と吐露。「そんなプチストレスを本気で解決してくれる新作アイテムが神すぎたから見て！」と、同商品を紹介し、「これ、持ち手にスッと通すだけで『最強のちょい掛けスポット』が爆誕します。ここが推しポイント」とつづった。
また、3月21日の投稿では「無印さん、また天才的なの出した？」と書き出し、「100均超えのコスパで、日常の『地味なストレス』を秒で解決してくれる神アイテム見つけたよ！」と紹介。動画内で、「旅行の時って化粧水とか乳液かさばるし気づいたら漏れてるのストレスじゃない？」と呼びかけ。
「これ、ただの小分け袋だと思ったら大間違い。なんとダブルジッパー仕様で、液体がとにかく漏れにくい！」と説明し、「チャック付き 調味料用小分け袋」の活用法を公開。「一番の衝撃は……下から開けられること！」と特徴に触れ、「旅行、キャンプ、毎日のお弁当。ストックしておけば、いざという時『あってよかった！』って絶対なるはず」とつづった。
【写真多数】旅行中の“地味なストレス”はこれで解決…のり家さん投稿
17日の投稿で、「3COINS」で販売されている“シリコーンフック”を便利に活用した動画を公開。旅行時などで利用するスーツケースについて「旅行中、地味にストレスなの私だけ？」と呼びかけ。「駅でチケット出したい時とか、ちょっと自販機で飲み物買いたい時。『一旦、ここに掛かってて！』ってキャリーに荷物を置くけど…歩き出した瞬間にズルッ！『あーーーっ！！（怒）』ってなるあの絶望感。笑」と、ストレスを感じるシーンを振り返った。
また、3月21日の投稿では「無印さん、また天才的なの出した？」と書き出し、「100均超えのコスパで、日常の『地味なストレス』を秒で解決してくれる神アイテム見つけたよ！」と紹介。動画内で、「旅行の時って化粧水とか乳液かさばるし気づいたら漏れてるのストレスじゃない？」と呼びかけ。
「これ、ただの小分け袋だと思ったら大間違い。なんとダブルジッパー仕様で、液体がとにかく漏れにくい！」と説明し、「チャック付き 調味料用小分け袋」の活用法を公開。「一番の衝撃は……下から開けられること！」と特徴に触れ、「旅行、キャンプ、毎日のお弁当。ストックしておけば、いざという時『あってよかった！』って絶対なるはず」とつづった。