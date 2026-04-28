Webコミック誌「コミック アース・スター」が27日、公式サイトを更新。同誌で連載中の漫画「小春とふたりのナイト」(作者・餅田心氏)について、他の漫画家が出した先行作品との「類似性が多い」として、同作の連載中止と公開停止を発表した。



【写真】餅田心氏が投稿した第1巻の書影 発売寸前だった2巻は幻に…

公式サイトでは文書を公開。「2025年3月27日より連載中の漫画作品『小春とふたりのナイト』につきまして、読者の皆様より漫画家の紺吉先生がSNS上で公開されている『王子様と二等辺三角関係になる漫画』に酷似しているとのご指摘をいただきました」と、読者からの指摘があったことを公表した。



作者の餅田心氏に編集部が聞き込み調査をした結果、「連載開始の1年ほど前に『王子様と二等辺三角関係になる漫画』を拝読しており、連載開始直前にはご覧になっていなかったものの、以前お読みしたこちらの作品の内容が、頭に残っており影響を受けてしまったとのことです」と、作品から“影響”を受けていたことを公表。ただ「餅田先生ご本人としては剽窃(ひょうせつ＝他人の著作物を、出典明記なしに自分のものとして利用する行為)の意図はなかったとお話をいただきました」と、あくまでも故意ではなかったことを強調した。



編集部として「担当編集ならびにネームを確認する編集長、および編集部全体で、『王子様と二等辺三角関係になる漫画』を事前に把握していなかったため、本作の連載立ち上げの際にその類似性などの指摘・修正・改善を我々ができていなかったことが問題点の一つであります」と、責任の一端が出版社側にあることも認めた。「第1話では読者の皆様が複数ご指摘するほどに類似点があり、これを事前に指摘・修正・改善できなかったことと合わせて、ひとえに編集部の不備、怠慢であったと考えております」と記し、漫画家・紺吉氏に対して謝罪した。



また「剽窃の意図はなかったとはいえ、類似性の多さでご不快な思いをさせてしまっており強く反省すべきところと考えております」と改めて剽窃ではなかったことを強調。「今後、餅田先生とはあらためて綿密にコミュニケーションをはかり、創作における意識をより高め、再発することがないよう心掛けてまいります」と再発防止策を発表した。作品については「連載の中止と作品全エピソードの取り下げ、また5月発売予定でした単行本2巻の発売中止という対応をさせていただきます」と発表。連載中止、5月13日の単行本発売中止、過去エピソード取り下げという“全消去”の形となった。



餅田氏は公式発表を引用した上で、自身のX(旧ツイッター)を更新し「小春を読んでいてくださった方はご一読ください」と連載中止を報告。続けて「ここまで読んでくださりありがとうございました。また一からがんばります」と記している。



（よろず～ニュース編集部）