巨人のファームを詳しく紹介する随時掲載の新企画「ファーム情報ＦＲＯＭ Ｇ ＴＯＷＮ」。第５回は通算２０００安打まで残り７０本に迫る丸佳浩外野手（３７）にスポットを当てる。１９年目の今季は開幕から打撃で苦しみ、２０日に登録抹消。「下手くそだから練習するしかない」と２軍で若手と共に汗を流す。広島で共にプレーし、若手時代の丸を知る石井琢朗２軍監督（５５）は背番号８の現状を語り、復活を信じて待つ。 （取材・構成＝加藤 翔平）

逆襲に向けて、丸は静かに爪を研ぐ。２１日に２軍へ合流し、同日の西武戦で即本塁打をマーク。ここまで降格後６試合で打率３割７分５厘と復調の気配を見せる。練習中には石井２軍監督と身ぶり手ぶりを交え打撃論を交わし、Ｇタウンの試合後は、連日の特打で振り込む日々を送る。

丸「琢朗さんがカープの打撃コーチになられた時から今の打ち方になった。僕の打ち方を一番理解してくれている方。『もっと動きを大げさにしてもいいんじゃないか』って話をしてもらった。小さなズレが最終的に大きなズレにつながるから、そこのバランスをしっかりしないと」

今季から就任した石井２軍監督は、０９年から１２年（１２年は１軍野手コーチ兼任）まで丸と広島でともにプレー。１７年までコーチを務め、丸がまだ駆け出しの時代から知る。

石井２軍監督（以下、石）「やっぱり誰しもが経験するけれど、若いときとはやっぱり違う。年齢を重ねると、思っている以上に体が反応してくれないから。丸は４打席立ってなんぼの選手だから、まずはシンプルにゲーム勘を戻すことが優先かな」

若手時代に口酸っぱく説いたのは「逆方向に打つ大切さ」。丸は「間違いなく自分のバッティングの軸になる大事な部分」と、打撃練習では丁寧に逆方向へ打ち返す。

石「基本は逆方向。それがバットの軌道を修正する一つのポイントになる。丸の場合は元々タイミングの取り方が大きいし、大きくタイミングを取る選手は崩れるとなかなか戻ってこない。年齢とともに動きが小さくなってきていたから、もう一回こっち（２軍）にいる間に体を大きく使えるようにしたいなと」

１軍の外野手は現在、佐々木、平山らが奮闘。若手の活躍がチームに勢いをもたらしているが、長いシーズンでは必ずベテランの力が必要になる。

丸「若い選手がたくさんいる中で（２軍の）試合に出してもらっている。そこはしっかり感じて、次に上がった時に、１軍の緊張感の中でプレーできるように感覚と体を仕上げないと。下手くそなんで、練習するしかない」

黙々と汗を流し、復活の時を待つ。