Snow Man目黒蓮（29）が27日、都内で主演映画「SAKAMOTO DAYS」（29日公開、福田雄一監督）公開直前レッドカーペットイベントに出席した。約3カ月ぶりにドラマのロケ先のカナダから一時帰国し、ファンと対面した。

伸びた髪をハーフアップにまとめた目黒が登壇すると、会場から「めめお帰り〜！」と多くの歓声が出迎えた。この3カ月間、出演した舞台あいさつなどのイベントはリモートで参加しており、久しぶりのリアル目黒に会場も大興奮。目黒も「いよいよ皆さんに『SAKAMOTO DAYS』が届けられると思うとすごくうれしい気持ちで、カナダから来てしまいました」と笑みを見せ、ファンとの再会を喜んだ。

人気漫画が原作の同作は、伝説の殺し屋・坂本太郎（目黒）が家族との平和な日常を守るため、襲い来る客と戦うアクションストーリー。目黒は登場キャラクターの再現性の高さとアクションのレベルに太鼓判を押し、「この映画を見て、ちょっとスカッとして笑っていただけたら。明日も頑張ってみようかなとか思ってもらえたらうれしいです」と呼びかけた。イベントは雨が降りしきる中行われたが、帰国した目黒を歓迎し、映画のヒットを前祝いするかのように、空に虹がかかる一幕もあった。