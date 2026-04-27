「フニャー」 寝言を言いながら人形をギュッ…

YouTubeチャンネル「10 Cats.」では、人形を抱きしめながら眠る子猫・おさむ君の様子が配信され、動画のコメント欄には「無条件にかわいい」「仕事の疲れも吹っ飛ぶ！」の声が続出しました。

【画像5枚】キャワワワ〜〜〜！これが、尊すぎる“子猫の寝顔”です！

注目を集めたのは「寝言を言いながら人形を抱きしめる子猫 Kitten hugs doll while sleep talking」という動画。子猫のおさむ君が人形を抱きしめ、うとうとと目を閉じている様子からスタートします。寝言のように「フニャー」と鳴き声を上げる様子がなんとも愛らしいですね。

鳴き声の後、一度は目を開いて起きてしまったおさむ君。しかし、「まだ寝るんだニャ」というように人形をぎゅっと抱きかかえます。やがてゆっくりと目を閉じ、すやすやと夢の中へ。

人形と同じサイズ感！ スヤスヤ寝顔に癒やされる

眠りが浅いのか、人形に足をかけたり手を添えたりしながら落ち着くポジションを探している様子。顔までぴったりとくっつけている姿は、母親に甘える子猫そのものです。その後は寝息を立ててぐっすりと眠っているように見えたものの、しばらくするとまた目がぱっちり。

まだまだ眠たいおさむ君はもう一度人形を抱きしめて、「おやすみなのニャ」というように目を閉じます。小さな手足でお気に入りの人形を大切そうに抱えたまま、再びかわいい寝顔を見せてくれました。

動画を見た視聴者からは、「モフモフで抱きつきたい！」「こんなの見たら猫を飼いたくなるよ…」「人形と同じサイズ感でかわいすぎる」などの声が多数寄せられていました。皆さんも、愛らしいおさむ君のお昼寝姿に癒やされてみてください。