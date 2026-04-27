2026年1月より全5回にわたりお届けした、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの5名による特別番組『MAD5（マッドファイブ）』がABEMAにて2026年5月4日（月）夜11時より『MAD5』シーズン1として全20回のレギュラー放送を開始することを決定した。

【映像】極寒の河川敷で鍋パーティーする5人

『MAD5』は、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいくバラエティ番組。本番組は、くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約1年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクト。2026年1月より放送された全5回の特別番組では、その予測不能な展開と、5人が生み出す化学反応がSNS上を中心に大きな反響を呼んだ。視聴者からの「もっと見たい」「中毒性が高い」という視聴者の声に応えたMAD5のメンバーが、全20回のレギュラー放送にパワーアップして帰ってくる。

本番組の柱となるのは、YouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』でも圧倒的な支持を集める、バラエティ界の“本家MADコンビ”くっきー！（野性爆弾）とハリウッドザコシショウ。そこに、『シュシュっとごくろうさん』内でのオーディション企画を勝ち抜いた“選抜メンバー”としてしずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの3人が加わり、この5人だからこそ成立する“混ざり合わないのに噛み合う”化学反応を巻き起こしていく。レギュラー放送決定にあたり、くっきー！は「MAD5がただいまで御座います」と、ハリウッドザコシショウは「MAD5シーズン1やん！シュシュってんな、いよいよレギュラー化だわな」とコメントを寄せています。特別番組の全5回では描ききれなかった5人の狂気と、回を追うごとに深化していくチームワーク、ABEMAでしか実現できない攻めた企画の数々に注目したい。

そして5月4日（月）夜11時より放送の#1では、1月に放送した特別番組の#2にも登場したベッキーが『MAD5』に再登場。天真爛漫な明るさと、どんなボケも拾い上げる驚異的なMCスキルを持ち合わせたベッキーの“二代目”を探すオーディションを開催。我こそは第2のベッキーだ、と意気込む女性タレントが集結するなかには、なぜかあの頃のベッキー姿に扮した、松井ケムリの姿も…？ベッキー本人も衝撃の、予想外のラストにも注目だ。

＜MAD5メンバー コメント＞

くっきー！（野性爆弾）

お帰りなさいといいますよ。お帰りなさい。MAD5がただいまで御座います。お望み？無お望み？そこはお望みごくろうさん。うれぴこちゃん♡

ハリウッドザコシショウ

お！ええやんええやん！

MAD5シーズン1やん！

シュシュってんな、いよいよレギュラー化だわな。

こりゃ一丁ドカシュシュりで観客喜ばせよ！アホンダラ言いますよ！

新シーズンがんばって珍棒をロードローラーでぶっ轢くしかねえな！

期待してくれよな！は？（嘔吐）

池田一真（しずる）

Hey morons! Yeah, you heard me, I called you stupid!

I've got some good news for you pea-brained idiots!

There's this show that's about to start called MAD5, and it seriously sucks, which makes it the perfect place for you dimwitted dingleberries.

To sweeten the deal, I got ya some cheese and olives, too! Now lick that plate clean, ya chuckleheads.

川北茂澄（真空ジェシカ）

俺たちが低まることで、期待が高まって見える

松井ケムリ（令和ロマン）

ABEMAの中の誰に許されたのかわかりませんが、なんとシーズン1として帰って来れることになりました！前回は全5回でしたが今回は20回です。信じられません。

初回の収録で、初回じゃないみたいな企画を撮りましたので是非見てください！

