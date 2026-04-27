　本日の日経平均株価は、半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前週末比821円高の6万0537円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は25社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、27年3月期は大幅増収増益で実質増配を予想する山洋電気 <6516> [東証Ｐ]、SOX指数18連騰が追い風となったアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]、東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]など。そのほか、イビデン <4062> [東証Ｐ]は5日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1434> ＪＥＳＣＯ　　東Ｓ　建設業
<2737> トーメンデバ　東Ｐ　卸売業
<3294> イーグランド　東Ｓ　不動産
<3445> ＲＳテクノ　　東Ｐ　金属製品
<3891> 高度紙　　　　東Ｓ　パルプ・紙

<4062> イビデン　　　東Ｐ　電気機器
<4063> 信越化　　　　東Ｐ　化学
<5333> ＮＧＫ　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5706> 三井金属　　　東Ｐ　非鉄金属
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属

<5992> 中発条　　　　東Ｓ　金属製品
<6085> アーキテクツ　東Ｇ　サービス業
<6136> ＯＳＧ　　　　東Ｐ　機械
<6387> サムコ　　　　東Ｐ　機械
<6516> 山洋電　　　　東Ｐ　電気機器

<6524> 湖北工業　　　東Ｓ　電気機器
<6754> アンリツ　　　東Ｐ　電気機器
<6787> メイコー　　　東Ｐ　電気機器
<6824> 新コスモス　　東Ｓ　電気機器
<6857> アドテスト　　東Ｐ　電気機器

<6871> 日本マイクロ　東Ｐ　電気機器
<6920> レーザーテク　東Ｐ　電気機器
<6954> ファナック　　東Ｐ　電気機器
<8035> 東エレク　　　東Ｐ　電気機器
<9824> 泉州電　　　　東Ｐ　卸売業

株探ニュース