本日の【上場来高値更新】 アドテスト、東エレクなど25銘柄
本日の日経平均株価は、半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前週末比821円高の6万0537円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は25社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、27年3月期は大幅増収増益で実質増配を予想する山洋電気 <6516> [東証Ｐ]、SOX指数18連騰が追い風となったアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]、東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]など。そのほか、イビデン <4062> [東証Ｐ]は5日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1434> ＪＥＳＣＯ 東Ｓ 建設業
<2737> トーメンデバ 東Ｐ 卸売業
<3294> イーグランド 東Ｓ 不動産業
<3445> ＲＳテクノ 東Ｐ 金属製品
<3891> 高度紙 東Ｓ パルプ・紙
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4063> 信越化 東Ｐ 化学
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<5992> 中発条 東Ｓ 金属製品
<6085> アーキテクツ 東Ｇ サービス業
<6136> ＯＳＧ 東Ｐ 機械
<6387> サムコ 東Ｐ 機械
<6516> 山洋電 東Ｐ 電気機器
<6524> 湖北工業 東Ｓ 電気機器
<6754> アンリツ 東Ｐ 電気機器
<6787> メイコー 東Ｐ 電気機器
<6824> 新コスモス 東Ｓ 電気機器
<6857> アドテスト 東Ｐ 電気機器
<6871> 日本マイクロ 東Ｐ 電気機器
<6920> レーザーテク 東Ｐ 電気機器
<6954> ファナック 東Ｐ 電気機器
<8035> 東エレク 東Ｐ 電気機器
<9824> 泉州電 東Ｐ 卸売業
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、27年3月期は大幅増収増益で実質増配を予想する山洋電気 <6516> [東証Ｐ]、SOX指数18連騰が追い風となったアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]、東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]など。そのほか、イビデン <4062> [東証Ｐ]は5日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1434> ＪＥＳＣＯ 東Ｓ 建設業
<2737> トーメンデバ 東Ｐ 卸売業
<3294> イーグランド 東Ｓ 不動産業
<3445> ＲＳテクノ 東Ｐ 金属製品
<3891> 高度紙 東Ｓ パルプ・紙
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4063> 信越化 東Ｐ 化学
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<5992> 中発条 東Ｓ 金属製品
<6085> アーキテクツ 東Ｇ サービス業
<6136> ＯＳＧ 東Ｐ 機械
<6387> サムコ 東Ｐ 機械
<6516> 山洋電 東Ｐ 電気機器
<6524> 湖北工業 東Ｓ 電気機器
<6754> アンリツ 東Ｐ 電気機器
<6787> メイコー 東Ｐ 電気機器
<6824> 新コスモス 東Ｓ 電気機器
<6857> アドテスト 東Ｐ 電気機器
<6871> 日本マイクロ 東Ｐ 電気機器
<6920> レーザーテク 東Ｐ 電気機器
<6954> ファナック 東Ｐ 電気機器
<8035> 東エレク 東Ｐ 電気機器
<9824> 泉州電 東Ｐ 卸売業
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