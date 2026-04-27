映画『Michael／マイケル』初週末で世界興収2億1740万ドル 伝記映画史上最高の記録
マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』が24日より北米と82の地域で公開初日を迎え、全世界合計で2億1740万ドルという伝記映画史上歴代ナンバーワンとなるオープニング成績を記録するスタートとなった。
【画像】ほしい！『Michael／マイケル』キャラクターポスター
北米でも初週末で9700万ドルを記録し、『プロジェクト・ヘイル・メアリー』を上回る2026年公開実写映画ナンバーワンの大ヒットスタートとなり、“キング・オブ・ポップ”の名に相応しい、全世界で歴史的なスタートを切った。
いまなお世界中で愛され続けるマイケル・ジャクソンの伝記映画ということもあり、早くから大きな話題を集めていた本作。各地で行われたプレミア上映にはキャスト、スタッフに加え、マイケル一家も登場し、世界的な注目を集めた。そして、北米をはじめ世界82の地域、2万3230劇場、5万529スクリーンという大規模公開で初日を迎えた。
北米では公開初日だけで3850万ドルという驚異的な興行収入を記録。週末のオープニング成績は9700万ドルに達し、全世界で大ヒットを記録した『ボヘミアン・ラプソディ』や『オッペンハイマー』などを超える伝記映画史上ナンバーワンのスタートを記録。さらに海外ではヨーロッパ、中国、インド、パキスタンなどでも公開を迎え、とりわけヨーロッパ市場では記録ラッシュが続出した。フランスでは伝記映画史上最高のオープニング興収を記録する1位発進。イギリスでも音楽伝記映画として史上最大のオープニング興収を叩き出し、市場全体シェアの71％を占める圧巻のナンバーワンスタートとなった。
さらにイタリア、スペイン、ドイツ、ブラジルなど主要各国でも軒並みランキング1位を獲得。その結果、オープニングの海外興行収入は1億2040万ドル、世界累計では2億1740万ドルを突破し、伝記映画の歴史を塗り替える新たな金字塔を打ち立てた。
その熱狂ぶりは観客評価の面でも数字にはっきりと表れている。映画館の出口調査として知られる『シネマスコア』ではA-という高評価を獲得し、辛口レビューサイト『ロッテントマト』では観客スコア97％支持（4月27日12時時点）という圧倒的な満足度を記録。本作は『ロッテントマト』において、2022年『エルヴィス』の94％を抜き、伝記映画史上、最も高く観客に評価された作品となった。
さらに北米の映画評でも絶賛の声が相次いでいる。「ジャファー・ジャクソンの演技は、外見、声、電撃のような動き、そしてマイケルを形作った繊細さと強靭さの融合を完璧に捉えている」（VARIETY）、「キャスティングから衣装、そして本格的なコンサートシーンに至るまで、『Michael／マイケル』はその名にふさわしい伝説的なクオリティを備えている」（ScreenRant）といった評価が並び、パフォーマンスの再現度やドラマ性、そしてジャファー・ジャクソンやコールマン・ドミンゴらキャスト陣の演技には、国内外で大きな賛辞が寄せられている。世界的な社会現象の予感も漂い始める中、この熱狂はいよいよ日本へ。6月12日の公開に向けて、その勢いはさらに加速していきそうだ。
そんな空前の大ヒットスタートを記念し、このたびマイケル・ジャクソンの「キャラクターポスター4種」が初解禁となった。黒いジャケット姿が印象的な「BAD」版、黒×赤のアイコニックな衣装を身にまとった「Beat It」版、スパンコールジャケットとトレードマークの黒いハットが輝く「Billie Jean」版。さらに、天に向かって高らかに歌い上げるジャクソン5時代のマイケルを切り取った「ヤング・マイケル」版まで、“キング・オブ・ポップ”の伝説的な軌跡が凝縮されている。
人類史上最も売れたアルバム『スリラー』を生み出し、ムーンウォークをはじめとした革新的なパフォーマンスで、今なお世界中のアーティストに影響を与え続けるマイケル・ジャクソン。そんなマイケル・ジャクソンの人生を描き出す本作を手がけるのは、世界的メガヒットを記録した『ボヘミアン・ラプソディ』の製作を務めたグレアム・キングと、『トレーニングデイ』『イコライザー』シリーズで知られるアントワーン・フークア監督。父の支配と自身のビジョンの狭間で揺れながら名曲を生み出していく若き日のマイケルの“創造の瞬間”、そしてその才能ゆえの孤独に苦悩するひとりの人間の姿が描かれる。主演にはマイケルの実の甥であるジャファー・ジャクソンが抜擢され、幼少期をジュリアーノ・ヴァルディが演じ、父ジョセフ役にコールマン・ドミンゴ、母キャサリン役にニア・ロング。加えて音楽プロデューサーのクインシー・ジョーンズ役をケンドリック・サンプソン、弁護士ジョン・ブランカ役をマイルズ・テラーが演じるなど、実力派キャストが集結している。
【画像】ほしい！『Michael／マイケル』キャラクターポスター
北米でも初週末で9700万ドルを記録し、『プロジェクト・ヘイル・メアリー』を上回る2026年公開実写映画ナンバーワンの大ヒットスタートとなり、“キング・オブ・ポップ”の名に相応しい、全世界で歴史的なスタートを切った。
北米では公開初日だけで3850万ドルという驚異的な興行収入を記録。週末のオープニング成績は9700万ドルに達し、全世界で大ヒットを記録した『ボヘミアン・ラプソディ』や『オッペンハイマー』などを超える伝記映画史上ナンバーワンのスタートを記録。さらに海外ではヨーロッパ、中国、インド、パキスタンなどでも公開を迎え、とりわけヨーロッパ市場では記録ラッシュが続出した。フランスでは伝記映画史上最高のオープニング興収を記録する1位発進。イギリスでも音楽伝記映画として史上最大のオープニング興収を叩き出し、市場全体シェアの71％を占める圧巻のナンバーワンスタートとなった。
さらにイタリア、スペイン、ドイツ、ブラジルなど主要各国でも軒並みランキング1位を獲得。その結果、オープニングの海外興行収入は1億2040万ドル、世界累計では2億1740万ドルを突破し、伝記映画の歴史を塗り替える新たな金字塔を打ち立てた。
その熱狂ぶりは観客評価の面でも数字にはっきりと表れている。映画館の出口調査として知られる『シネマスコア』ではA-という高評価を獲得し、辛口レビューサイト『ロッテントマト』では観客スコア97％支持（4月27日12時時点）という圧倒的な満足度を記録。本作は『ロッテントマト』において、2022年『エルヴィス』の94％を抜き、伝記映画史上、最も高く観客に評価された作品となった。
さらに北米の映画評でも絶賛の声が相次いでいる。「ジャファー・ジャクソンの演技は、外見、声、電撃のような動き、そしてマイケルを形作った繊細さと強靭さの融合を完璧に捉えている」（VARIETY）、「キャスティングから衣装、そして本格的なコンサートシーンに至るまで、『Michael／マイケル』はその名にふさわしい伝説的なクオリティを備えている」（ScreenRant）といった評価が並び、パフォーマンスの再現度やドラマ性、そしてジャファー・ジャクソンやコールマン・ドミンゴらキャスト陣の演技には、国内外で大きな賛辞が寄せられている。世界的な社会現象の予感も漂い始める中、この熱狂はいよいよ日本へ。6月12日の公開に向けて、その勢いはさらに加速していきそうだ。
そんな空前の大ヒットスタートを記念し、このたびマイケル・ジャクソンの「キャラクターポスター4種」が初解禁となった。黒いジャケット姿が印象的な「BAD」版、黒×赤のアイコニックな衣装を身にまとった「Beat It」版、スパンコールジャケットとトレードマークの黒いハットが輝く「Billie Jean」版。さらに、天に向かって高らかに歌い上げるジャクソン5時代のマイケルを切り取った「ヤング・マイケル」版まで、“キング・オブ・ポップ”の伝説的な軌跡が凝縮されている。
人類史上最も売れたアルバム『スリラー』を生み出し、ムーンウォークをはじめとした革新的なパフォーマンスで、今なお世界中のアーティストに影響を与え続けるマイケル・ジャクソン。そんなマイケル・ジャクソンの人生を描き出す本作を手がけるのは、世界的メガヒットを記録した『ボヘミアン・ラプソディ』の製作を務めたグレアム・キングと、『トレーニングデイ』『イコライザー』シリーズで知られるアントワーン・フークア監督。父の支配と自身のビジョンの狭間で揺れながら名曲を生み出していく若き日のマイケルの“創造の瞬間”、そしてその才能ゆえの孤独に苦悩するひとりの人間の姿が描かれる。主演にはマイケルの実の甥であるジャファー・ジャクソンが抜擢され、幼少期をジュリアーノ・ヴァルディが演じ、父ジョセフ役にコールマン・ドミンゴ、母キャサリン役にニア・ロング。加えて音楽プロデューサーのクインシー・ジョーンズ役をケンドリック・サンプソン、弁護士ジョン・ブランカ役をマイルズ・テラーが演じるなど、実力派キャストが集結している。