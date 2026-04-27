東京ディズニーリゾートで「トイ・ストーリー5」公開記念イベント開催 グッズ・メニュー、ホテル連動企画も
【モデルプレス＝2026/04/27】東京ディズニーリゾートでは、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の世界が楽しめるスペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」を、7月2日（木）から9月14日（月）まで開催。2つのパークでのフォトスポットや体験型スタンプラリーのほか、映画に登場する「ピザ・プラネット」をイメージした限定メニュー、新作グッズなどのコンテンツが多数展開される。
【写真】「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」主なプログラム
『トイ・ストーリー5』日本公開（7月3日（金）全国ロードショー）を記念した同イベント。東京ディズニーランドでは、自身のスマートフォンを使って参加できる「トイフレンズスタンプラリー」を実施する。ウエスタンランドやワールドバザール、トゥモローランドに設置された6か所のスポットを巡り、それぞれに設けられる“ピクサー・ボール”にスマートフォンをタッチしてスタンプを集める体験型プログラムだ。すべてのスタンプをコンプリートすると、キャストからオリジナルシールがもらえる。
また、東京ディズニーランドの「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」は、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』シリーズに登場するレストラン「ピザ・プラネット」をイメージした特別仕様にデコレーションされる。7月1日（水）から先行販売されるスペシャルセットのペパロニピザやカルツォーネは、専用の「ピザ・プラネット」ロゴ入り包材で提供される。カラフルなトッピングのスパークリングドリンクとともに、映画の世界に浸りながら味わいたい。
そして東京ディズニーランド／東京ディズニーシーでは、7月1日（水）より、『トイ・ストーリー』シリーズのキャラクターたちが、ボニーの部屋で遊んでいる様子がデザインされたグッズを発売。キャラクターたちとアトラクションやパークのモチーフを取り入れたデザインや、日常の中で使うたびに物語を感じられるグッズなど、映画の世界観の中で東京ディズニーリゾートの魅力が表現されている。また、ウッディやジェシーをモチーフにした身につけグッズも登場。キャラクターを象徴する色合いやデザインで、個性や魅力が詰まった仕上がりとなっており、パークでのコーディネートにおすすめだ。
また、東京ディズニーランドのトゥモローランドには総勢50体のバズ軍団のフォトスポットやキャラクターが壁面に大きく描かれたデコレーションなどが登場するほか、ウエスタンランドには子ども向けの的あてゲームスペースが登場。東京ディズニーシーでも、「トイ・ストーリー・マニア！」周辺に映画公開記念の特別装飾が施される。
東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリー（R）ホテルでは、同イベントと連動して、宿泊者がホテルの中でおもちゃたちを探す「トイフレンズスタンプラリー」、ウッディやジェシーがデザインされたフォトパネルを用意。
さらに同ホテルを含む3つのディズニーホテル（ディズニーアンバサダー（R）ホテル、東京ディズニーランドホテル）のレストランやラウンジでは、7月1日（水）よりキャラクターをモチーフにしたスペシャルメニューが提供される。
加えて、ディズニーリゾートラインでも『トイ・ストーリー』限定デザインのフリーきっぷが販売されるほか、舞浜駅前の商業施設イクスピアリでも館内装飾やBGMでイベントを盛り上げる。（modelpress編集部）
期間：7月2日（木）〜9月14日（月）
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◆東京ディズニーランドを巡るスタンプラリーで限定シールをゲット
『トイ・ストーリー5』日本公開（7月3日（金）全国ロードショー）を記念した同イベント。東京ディズニーランドでは、自身のスマートフォンを使って参加できる「トイフレンズスタンプラリー」を実施する。ウエスタンランドやワールドバザール、トゥモローランドに設置された6か所のスポットを巡り、それぞれに設けられる“ピクサー・ボール”にスマートフォンをタッチしてスタンプを集める体験型プログラムだ。すべてのスタンプをコンプリートすると、キャストからオリジナルシールがもらえる。
◆映画の世界をイメージ「ピザ・プラネット」空間で味わうスペシャルメニュー
また、東京ディズニーランドの「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」は、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』シリーズに登場するレストラン「ピザ・プラネット」をイメージした特別仕様にデコレーションされる。7月1日（水）から先行販売されるスペシャルセットのペパロニピザやカルツォーネは、専用の「ピザ・プラネット」ロゴ入り包材で提供される。カラフルなトッピングのスパークリングドリンクとともに、映画の世界に浸りながら味わいたい。
◆“ボニーの部屋で遊ぶ”デザインの新作グッズ＆注目デコレーション
そして東京ディズニーランド／東京ディズニーシーでは、7月1日（水）より、『トイ・ストーリー』シリーズのキャラクターたちが、ボニーの部屋で遊んでいる様子がデザインされたグッズを発売。キャラクターたちとアトラクションやパークのモチーフを取り入れたデザインや、日常の中で使うたびに物語を感じられるグッズなど、映画の世界観の中で東京ディズニーリゾートの魅力が表現されている。また、ウッディやジェシーをモチーフにした身につけグッズも登場。キャラクターを象徴する色合いやデザインで、個性や魅力が詰まった仕上がりとなっており、パークでのコーディネートにおすすめだ。
また、東京ディズニーランドのトゥモローランドには総勢50体のバズ軍団のフォトスポットやキャラクターが壁面に大きく描かれたデコレーションなどが登場するほか、ウエスタンランドには子ども向けの的あてゲームスペースが登場。東京ディズニーシーでも、「トイ・ストーリー・マニア！」周辺に映画公開記念の特別装飾が施される。
◆ディズニーホテル＆リゾートラインでも連動企画を実施
東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリー（R）ホテルでは、同イベントと連動して、宿泊者がホテルの中でおもちゃたちを探す「トイフレンズスタンプラリー」、ウッディやジェシーがデザインされたフォトパネルを用意。
さらに同ホテルを含む3つのディズニーホテル（ディズニーアンバサダー（R）ホテル、東京ディズニーランドホテル）のレストランやラウンジでは、7月1日（水）よりキャラクターをモチーフにしたスペシャルメニューが提供される。
加えて、ディズニーリゾートラインでも『トイ・ストーリー』限定デザインのフリーきっぷが販売されるほか、舞浜駅前の商業施設イクスピアリでも館内装飾やBGMでイベントを盛り上げる。（modelpress編集部）
■ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5
期間：7月2日（木）〜9月14日（月）
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