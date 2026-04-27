週明け２７日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比５９円９３銭（０・１３％）高の４万７５８７円３６銭だった。

２営業日連続で上昇した。３３３銘柄のうち、４割超にあたる１４３銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、８２１円１８銭（１・３８％）高の６万５３７円３６銭となり、終値として初めて６万円を突破した。

前週末の米国株式市場でハイテク株が値上がりした流れを引き継ぎ、日経平均への影響度が大きいＡＩ（人工知能）や半導体関連株を中心に買われた。一方で原油価格の高止まりを受けたインフレ（物価上昇）懸念も根強く、東証プライム市場全体では値下がり銘柄が過半を占めた。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、前週末に発表した決算内容が好感された工作機械大手ファナックの１５・９８％が最大だった。キーエンス（１５・８３％）、ミスミグループ本社（１１・５４％）と続いた。

下落率は、中外製薬（１５・８３％）、野村総合研究所（１３・４１％）、ローム（９・１９％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、１８・６９ポイント（０・５０％）高い３７３５・２８。