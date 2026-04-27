沖縄で暮らしたアメリカ人男性が感じた生活の不便さ。それでも日本の印象がポジティブだったワケ
インバウンド需要に沸いている日本。観光地はもちろん、大きな都市ではどこに行っても外国人の姿が目に入ってきますが、日本に住み、インフレ＆物価高の影響を大きく受けている日本人からすると「日本の何がそんなに良いのか？」と疑問に思ってしまいますよね。
そこで、すこし日本にゆかりのある外国人に「日本の印象」を聞くことで、我々が忘れかけていた日本の素晴らしさに改めて気づくことができるかもしれません。
フロリダ州で育ち、大学在学中にアメリカ空軍へ入隊したアーロンさん（53歳）。現在はユタ州で暮らし、精密測定機器の管理責任者として働いています。初めて日本を訪れたのは1994年、沖縄の嘉手納空軍基地への配属がきっかけでした。その後、いったん帰国したのち、2004年から再び沖縄へ。基地内だけでなく、現地での生活も経験しながら、長く日本で暮らしてきました。今回はそんなアーロンさんに、日本の印象を伺いました。
◆初めての日本で心地よさを感じた理由
「初めての日本は、沖縄の夏でした。サウスダコタ州から来た私にとっては、“人間らしい気候に戻ったような心地よさ”を感じました」
乾いた気候のサウスダコタ州から一転、湿度のある沖縄の空気は、故郷のフロリダ州を思い出させるものだったといいます。入隊後に配属されていたサウスダコタ州は、湿度が低く空気が乾いており、夏はカラっとした暑さ。冬は厳しく、冷え込む内陸の気候です。
そのため、初めて訪れた沖縄の印象は穏やかなものでした。南国らしい空気感に加え、人々の親切さも強く印象に残ったそうです。
「人はとてもフレンドリーでしたし、食べ物もおいしかったです。日本にはすぐになじめました」
もともと和食には抵抗がなく、アメリカにいた頃から日本食に親しんでいたというアーロンさん。実際に日本で暮らし始めると、食の選択肢の多さにも驚かされたといいます。
「ラーメンやカレー、回転ずしなど、気軽に外食できる場所がたくさんありました。コンビニでおにぎりを買えるのも便利でした」
アメリカのコンビニエンスストアは、ガソリンスタンド併設が中心です。ホットドッグなど温かい軽食を扱う店はありますが、日本のように種類豊富なお弁当やおにぎり、しっかり食事になる商品が幅広くならぶスタイルは一般的ではありません。
沖縄の海に囲まれた環境も含め、日本での生活は自然と受け入れられるものだったと振り返ります。
◆読めない家電、通じない電話……それでも回った沖縄の暮らし
基地の外で暮らし始めると、日常の中にさまざまな違いが見えてきました。アーロンさんがまず印象的だったと振り返るのが、生活の仕組みです。
「公共料金の支払いが、コンビニエンスストアでできるのは驚きでした。とても便利だと思いました」
アメリカでは、公共料金の支払いは郵送や銀行経由、公式サイトからのオンライン決済が中心です。日本のように24時間営業の店で、手軽に払える仕組みは一般的ではありません。一方、日本で公共手続きの問い合わせを電話で行う場面では、用件がなかなか伝わらない不便さも経験したといいます。
「電話だと、ほとんど何も進まないんです。結局、自分で行って聞くしかない。でも、それが普通なんだと分かっていきました」
そんな中で、とくに印象に残っているのが、家電にまつわる出来事です。
「ある日、備え付けの機械を食洗機だと思って、汚れた食器を入れて洗剤をセットしたんです。でもいくら待っても動かないので、不動産会社に伝えたところ『それは食器乾燥機ですよ』と笑われたんです」
食器乾燥機やエアコンなど、家電製品の説明書やボタン表示もすべて日本語。アーロンさんは、手作りのメモを見ながらすこしずつ使い方を覚えていったといいます。
そこで、すこし日本にゆかりのある外国人に「日本の印象」を聞くことで、我々が忘れかけていた日本の素晴らしさに改めて気づくことができるかもしれません。
◆初めての日本で心地よさを感じた理由
「初めての日本は、沖縄の夏でした。サウスダコタ州から来た私にとっては、“人間らしい気候に戻ったような心地よさ”を感じました」
乾いた気候のサウスダコタ州から一転、湿度のある沖縄の空気は、故郷のフロリダ州を思い出させるものだったといいます。入隊後に配属されていたサウスダコタ州は、湿度が低く空気が乾いており、夏はカラっとした暑さ。冬は厳しく、冷え込む内陸の気候です。
そのため、初めて訪れた沖縄の印象は穏やかなものでした。南国らしい空気感に加え、人々の親切さも強く印象に残ったそうです。
「人はとてもフレンドリーでしたし、食べ物もおいしかったです。日本にはすぐになじめました」
もともと和食には抵抗がなく、アメリカにいた頃から日本食に親しんでいたというアーロンさん。実際に日本で暮らし始めると、食の選択肢の多さにも驚かされたといいます。
「ラーメンやカレー、回転ずしなど、気軽に外食できる場所がたくさんありました。コンビニでおにぎりを買えるのも便利でした」
アメリカのコンビニエンスストアは、ガソリンスタンド併設が中心です。ホットドッグなど温かい軽食を扱う店はありますが、日本のように種類豊富なお弁当やおにぎり、しっかり食事になる商品が幅広くならぶスタイルは一般的ではありません。
沖縄の海に囲まれた環境も含め、日本での生活は自然と受け入れられるものだったと振り返ります。
◆読めない家電、通じない電話……それでも回った沖縄の暮らし
基地の外で暮らし始めると、日常の中にさまざまな違いが見えてきました。アーロンさんがまず印象的だったと振り返るのが、生活の仕組みです。
「公共料金の支払いが、コンビニエンスストアでできるのは驚きでした。とても便利だと思いました」
アメリカでは、公共料金の支払いは郵送や銀行経由、公式サイトからのオンライン決済が中心です。日本のように24時間営業の店で、手軽に払える仕組みは一般的ではありません。一方、日本で公共手続きの問い合わせを電話で行う場面では、用件がなかなか伝わらない不便さも経験したといいます。
「電話だと、ほとんど何も進まないんです。結局、自分で行って聞くしかない。でも、それが普通なんだと分かっていきました」
そんな中で、とくに印象に残っているのが、家電にまつわる出来事です。
「ある日、備え付けの機械を食洗機だと思って、汚れた食器を入れて洗剤をセットしたんです。でもいくら待っても動かないので、不動産会社に伝えたところ『それは食器乾燥機ですよ』と笑われたんです」
食器乾燥機やエアコンなど、家電製品の説明書やボタン表示もすべて日本語。アーロンさんは、手作りのメモを見ながらすこしずつ使い方を覚えていったといいます。