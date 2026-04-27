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料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「箸が止まらない！悪魔のビール漬けきゅうり」と題した動画を公開しました。余ったビールを活用し、切って漬けるだけで簡単に作れる絶品漬物のレシピを紹介しています。



用意するものは、きゅうり4本とジッパー付き袋です。今回は漬かりやすくするために袋を使用します。きゅうりは両端を切り落とし、調味料とともに袋に入れます。



味の決め手となる調味料は、ビール50ml、砂糖大さじ3、塩大さじ1のたった3つだけ。動画では「あとはビールの力を信じるだけ」と、その手軽さをアピールしています。きゅうりが袋に入るよう半分にカットして詰め、しっかりと口を閉じてから調味料をよく馴染ませます。そのまま1晩寝かせると、翌朝にはきゅうりから水分が出てしっかりと味が染み込みます。



出来上がったきゅうりは、切らずにそのままかぶりつくのもおすすめ。「ビール感は無いのに奥深い味」と評し、「1本ペロリと食べられちゃう。むしろ、無限に食べられそう」と、その美味しさを表現しています。



飲み残しのビールの消費にもぴったりなこのレシピ。安くて簡単な一品を、毎日の食卓やお酒のお供に取り入れてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・きゅうり 4本

・ビール 50ml

・砂糖 大さじ3

・塩 大さじ1



［作り方］

1. 洗ったきゅうりの頭とお尻の部分をカットする。

2. ジッパー付き袋を用意し、ビール、砂糖、塩を入れる。

3. きゅうりを袋に入る長さにカットして入れる。

4. 袋の口をしっかりと閉じ、調味料がよく馴染むように揉み込む。

5. このまま1晩寝かせる。

6. 翌朝、食べやすい容器に移し、お好みでカットして完成。漬け汁も一緒に入れるとなお良い。