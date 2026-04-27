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関東・東北南部で雨雲残り 空気ヒンヤリ

きょう午前中は前線を伴った低気圧の影響で、関東や東海で雨が強まりました。まとまった雨雲は抜けますが、午後も一部で雨が残るでしょう。東北南部や北陸も断続的に雨となりそうです。雨が降る地域では空気がヒンヤリしそうです。

【CGで見る】きょう27日(月)このあとの降水と雲の予想シミュレーション

一方、東海から西では日差しの届く所が多く、夏日になる所もある見込みです。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　：21℃　釧路：11℃
青森　：18℃　盛岡：18℃
仙台　：15℃　新潟：16℃
長野　：16℃　金沢：19℃
名古屋：23℃　東京：18℃
大阪　：24℃　岡山：24℃
広島　：24℃　松江：24℃
高知　：26℃　福岡：24℃
鹿児島：25℃　那覇：25℃

ゴールデンウイーク前半は再び強雨も

あす火曜日は北陸や東北の一部で雨が降るでしょう。あさってゴールデンウイーク初日は東日本と西日本でゆっくりと天気が下り坂に向かいます。木曜日から金曜日にかけては西日本から雨の範囲が広がり、東日本では金曜日に雨が強まる時間帯がありそうです。低気圧が発達するため沿岸では風も強まります。

その後のゴールデンウイーク後半にかけては西日本で天気が周期的に変わりますが、北日本や東日本では比較的、晴れる日が多くなるでしょう。