関東・東北南部で雨雲残り 空気ヒンヤリ

きょう午前中は前線を伴った低気圧の影響で、関東や東海で雨が強まりました。まとまった雨雲は抜けますが、午後も一部で雨が残るでしょう。東北南部や北陸も断続的に雨となりそうです。雨が降る地域では空気がヒンヤリしそうです。

【CGで見る】きょう27日(月)このあとの降水と雲の予想シミュレーション

一方、東海から西では日差しの届く所が多く、夏日になる所もある見込みです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：21℃ 釧路：11℃

青森 ：18℃ 盛岡：18℃

仙台 ：15℃ 新潟：16℃

長野 ：16℃ 金沢：19℃

名古屋：23℃ 東京：18℃

大阪 ：24℃ 岡山：24℃

広島 ：24℃ 松江：24℃

高知 ：26℃ 福岡：24℃

鹿児島：25℃ 那覇：25℃

ゴールデンウイーク前半は再び強雨も

あす火曜日は北陸や東北の一部で雨が降るでしょう。あさってゴールデンウイーク初日は東日本と西日本でゆっくりと天気が下り坂に向かいます。木曜日から金曜日にかけては西日本から雨の範囲が広がり、東日本では金曜日に雨が強まる時間帯がありそうです。低気圧が発達するため沿岸では風も強まります。



その後のゴールデンウイーク後半にかけては西日本で天気が周期的に変わりますが、北日本や東日本では比較的、晴れる日が多くなるでしょう。