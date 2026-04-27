BOSS GOLF「2026 Early Summer POP UP」阪急うめだ本店8階にて開催
ラグジュアリー・パフォーマンスゴルフウェアブランド「BOSS GOLF」が、4月29日から5月12日、阪急うめだ本店 8階 コトコトステージ82にて、期間限定ポップアップストア「2026 Early Summer POP UP」を開催する。
BOSSの力強いブランド哲学と洗練されたスタイルを継承するBOSS GOLFは、上質な素材、研ぎ澄まされたデザイン、そしてゴルフに求められる機能性を融合。現代のライフスタイルに寄り添いながら、品格と機能美を兼ね備えたラグジュアリーゴルフウェアを提案している。
BOSS GOLFならではのラグジュアリーな世界観と、都会的で上質な空間の中で、ブランドのエッセンスを凝縮したラインアップを楽しめる内容だ。
イベント限定企画
初日限定でゴルフタレント 『なみき』さん がゲスト来店！
来店時間：4月29日 (水祝)：15：00 ～ 17：00
受付時間：4月27日（月）～ 23：59
応募フォームから抽選で 『なみき』さん からのパーソナル接客対応を受けられる。
また、購入者限定でサインをプレゼント。
※抽選で8名様を予定／１枠15分を予定
【応募フォーム】
https://forms.gle/7FdQv2vwhirymrHQ8
ノベルティキャンペーンを実施！
税込110,000円以上の購入で、上品な佇まいと実用性を兼ね備えた「Tote Bag」を、77,000円以上で、洗練されたデザインが魅力の「Long Umbrella」を、さらに55,000円以上で、透明感あふれる軽やかなデザインの「PVC Bag」がプレゼントされる（いずれも数量限定、なくなり次第終了）。
期間限定ポップアップストア「2026 Early Summer POP UP」
◾️開催日／2026年4月29日（水）～5月12日（火）
◾️開催地／阪急うめだ本店 8階 コトコトステージ82
BOSS GOLF店舗情報
・BOSS GOLF 京都髙島屋店(京都府)
店舗所在地:〒600-8001 京都市下京区四条通河原町西入真町52 5F
営業時間 :10:00~20:00
・BOSS GOLF 大丸梅田店(大阪府)
店舗所在地:〒530-8202 大阪府大阪市北区梅田3-1-1 8F
営業時間 :10:00~20:00
オンライン
・公式オンラインストア: https://shop.mizujin.co.jp/collections/boss-golf
OFFICIAL SNS
・Instagram: https://www.instagram.com/mizujin_webshop