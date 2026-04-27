女優の戸田恵梨香（37）が、26日に更新された「令和ロマン」郄比良くるまがMCを務めるYouTubeチャンネル「くるまの助手席」に出演。子育てと女優業の両立について語った。

2020年に俳優・松坂桃李との結婚を発表し、23年に第1子出産を発表した戸田は「子供もいるので、どうやって仕事と両立させていこうかなっていうのが悩むところではあるんですけど。ただ、もう考えたってわかんなくって、自分の気持ちを大事にしようと思ってるんです」とトーク。

「ま、夫との仕事の兼合いもあるので、私はなるべく子供と一緒に過ごすようにはしてるんですけど」としながらも「やっぱりどうしてもやりたい！っていうやつに出会った時は、もう夫と交渉して、仕事をやらせてもらおうかな」と人気俳優夫婦ならではの子育て事情を明かした。

さらにテレビドラマやNetflixなど多忙を極めている戸田。現状について「もう日常生きるのに必死というか。母としてやらなきゃいけないタスクが多すぎちゃって」と語り「どうやってスムーズにことを進めていけるのかっていうのを、ちゃんと習得しないとダメだなっていうの今凄い思ってます」と漏らした。