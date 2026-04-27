大学DXを支える新機能！ システム ディ「『Campus Plan』AIチャットボットサービス」

記事ポイント システム ディが大和大学で『Campus Plan』AIチャットボットサービスの実証実験を開始学内規程や学生便覧などを参照し、学生・教職員の質問に24時間365日回答チャット履歴管理、ドキュメント登録、回答評価機能で学校事務の効率化を支援 システム ディが大和大学で『Campus Plan』AIチャットボットサービスの実証実験を開始学内規程や学生便覧などを参照し、学生・教職員の質問に24時間365日回答チャット履歴管理、ドキュメント登録、回答評価機能で学校事務の効率化を支援

システム ディが、学校法人西大和学園 大和大学で学校事務トータルシステム『Campus Plan』のAIチャットボットサービス実証実験を開始。

2026年5月下旬から、大学ポータルシステム上で動作する新サービスとして検証されます。

学生や教員の質問に、学内規程や学生便覧などをもとに回答する仕組みです。

システム ディ「『Campus Plan』AIチャットボットサービス」





開始時期：2026年5月下旬実施場所：学校法人西大和学園 大和大学所在地：大阪府吹田市提供会社：株式会社システム ディ対象システム：学校事務トータルシステム『Campus Plan』主な対象：学生、教員、職員主な参照資料：学内規程、学生便覧など

大和大学で実証実験が行われる『Campus Plan』AIチャットボットサービス。

大学ポータルシステム上で動作し、学生や教職員からの質問にAIが回答します。

参照するのは、学内規程や学生便覧など学校独自のドキュメント。

資料を探す手間を減らし、電話や窓口での問い合わせ機会の削減にもつなげる取り組みです。

チャット機能

対応時間：24時間365日回答対象：学生、教職員管理機能：チャット履歴管理

チャット機能は、『Campus Plan』のオプションとして利用できるAI回答機能。

学生には学生向け、教職員には教職員向けの回答を出し分けます。

画面上で質問を入力すると、必要な情報へすばやくたどり着けるシンプルな導線。

過去の質疑応答はチャット履歴管理機能で確認でき、職員が必要なタイミングで内容を把握できます。

ドキュメント登録

登録資料：学内規程、学生便覧など分類方法：AIによる自動分類設定項目：アップロードしたドキュメントごとの対象ユーザー

ドキュメント登録では、AIが回答時に参照する学校独自の資料をアップロード。

登録したドキュメントはAIが自動で分類します。

資料ごとに対象ユーザーを設定できるため、同じ質問でも学生と職員・教員で異なる回答を提示できる設計。

学内のルールや案内を、画面上のやり取りに落とし込む機能です。

回答評価機能

評価方法：AIが質問を自動生成確認内容：AI自身への質問による回答シミュレーション改善方法：低スコア回答への補足ドキュメント追加

回答評価機能は、AIの回答品質を確認するための仕組み。

AIが自動生成した質問をAI自身に投げかけ、回答内容をシミュレーションします。

結果はスコア化され、精度を確認しやすい見た目。

低スコアの回答には補足ドキュメントを追加し、回答精度の向上につなげます。

学校事務トータルシステム

対象：私立大学、国公立大学主なシリーズ：学務シリーズ、財務シリーズ、総務シリーズ管理領域：入試、学籍、会計、固定資産、給与、人事など

『Campus Plan』は、大学向けに学校業務を支えるオールインワンシステム。

入試や学籍を管理する学務シリーズ、会計や固定資産を管理する財務シリーズ、給与や人事を管理する総務シリーズなどを備えます。

複数の学校事務を一元管理できるラインナップ。

近年は、大学数・学生数ともに増加傾向にある公立大学での導入が増加しています。

大和大学は2024年4月からデジタル学生証を導入し、独自アプリによる出席管理やQRコードでの図書館入館・貸出システムも採用。

今回の実証実験は、こうしたデジタル活用をさらに広げる取り組みです。

学生・教職員が必要な情報へすばやくアクセスできる環境づくり。

大和大学で開始される、システム ディ『Campus Plan』AIチャットボットサービス実証実験の紹介でした。

よくある質問

Q. 実証実験はいつ始まりますか？

A. 2026年5月下旬より、大和大学で開始されます。

Q. AIチャットボットは何を参照して回答しますか？

A. 学内規程や学生便覧など、学校独自のドキュメントを参照して回答します。

Q. 学生と教職員で回答内容は変わりますか？

A. アップロードしたドキュメントごとに対象ユーザーを設定でき、学生向け、教職員向けの回答を提示できます。

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