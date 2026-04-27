大学DXを支える新機能！ システム ディ「『Campus Plan』AIチャットボットサービス」
記事ポイントシステム ディが大和大学で『Campus Plan』AIチャットボットサービスの実証実験を開始学内規程や学生便覧などを参照し、学生・教職員の質問に24時間365日回答チャット履歴管理、ドキュメント登録、回答評価機能で学校事務の効率化を支援
システム ディが、学校法人西大和学園 大和大学で学校事務トータルシステム『Campus Plan』のAIチャットボットサービス実証実験を開始。
2026年5月下旬から、大学ポータルシステム上で動作する新サービスとして検証されます。
学生や教員の質問に、学内規程や学生便覧などをもとに回答する仕組みです。
システム ディ「『Campus Plan』AIチャットボットサービス」
開始時期：2026年5月下旬実施場所：学校法人西大和学園 大和大学所在地：大阪府吹田市提供会社：株式会社システム ディ対象システム：学校事務トータルシステム『Campus Plan』主な対象：学生、教員、職員主な参照資料：学内規程、学生便覧など
大和大学で実証実験が行われる『Campus Plan』AIチャットボットサービス。
大学ポータルシステム上で動作し、学生や教職員からの質問にAIが回答します。
参照するのは、学内規程や学生便覧など学校独自のドキュメント。
資料を探す手間を減らし、電話や窓口での問い合わせ機会の削減にもつなげる取り組みです。
チャット機能
対応時間：24時間365日回答対象：学生、教職員管理機能：チャット履歴管理
チャット機能は、『Campus Plan』のオプションとして利用できるAI回答機能。
学生には学生向け、教職員には教職員向けの回答を出し分けます。
画面上で質問を入力すると、必要な情報へすばやくたどり着けるシンプルな導線。
過去の質疑応答はチャット履歴管理機能で確認でき、職員が必要なタイミングで内容を把握できます。
ドキュメント登録
登録資料：学内規程、学生便覧など分類方法：AIによる自動分類設定項目：アップロードしたドキュメントごとの対象ユーザー
ドキュメント登録では、AIが回答時に参照する学校独自の資料をアップロード。
登録したドキュメントはAIが自動で分類します。
資料ごとに対象ユーザーを設定できるため、同じ質問でも学生と職員・教員で異なる回答を提示できる設計。
学内のルールや案内を、画面上のやり取りに落とし込む機能です。
回答評価機能
評価方法：AIが質問を自動生成確認内容：AI自身への質問による回答シミュレーション改善方法：低スコア回答への補足ドキュメント追加
回答評価機能は、AIの回答品質を確認するための仕組み。
AIが自動生成した質問をAI自身に投げかけ、回答内容をシミュレーションします。
結果はスコア化され、精度を確認しやすい見た目。
低スコアの回答には補足ドキュメントを追加し、回答精度の向上につなげます。
学校事務トータルシステム
対象：私立大学、国公立大学主なシリーズ：学務シリーズ、財務シリーズ、総務シリーズ管理領域：入試、学籍、会計、固定資産、給与、人事など
『Campus Plan』は、大学向けに学校業務を支えるオールインワンシステム。
入試や学籍を管理する学務シリーズ、会計や固定資産を管理する財務シリーズ、給与や人事を管理する総務シリーズなどを備えます。
複数の学校事務を一元管理できるラインナップ。
近年は、大学数・学生数ともに増加傾向にある公立大学での導入が増加しています。
大和大学は2024年4月からデジタル学生証を導入し、独自アプリによる出席管理やQRコードでの図書館入館・貸出システムも採用。
今回の実証実験は、こうしたデジタル活用をさらに広げる取り組みです。
学生・教職員が必要な情報へすばやくアクセスできる環境づくり。
大和大学で開始される、システム ディ『Campus Plan』AIチャットボットサービス実証実験の紹介でした。
よくある質問
Q. 実証実験はいつ始まりますか？
A. 2026年5月下旬より、大和大学で開始されます。
Q. AIチャットボットは何を参照して回答しますか？
A. 学内規程や学生便覧など、学校独自のドキュメントを参照して回答します。
Q. 学生と教職員で回答内容は変わりますか？
A. アップロードしたドキュメントごとに対象ユーザーを設定でき、学生向け、教職員向けの回答を提示できます。
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