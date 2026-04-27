日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「蘘荷」という漢字を読めますか。「蘘」が難敵です。

難易度：★★★★★

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：ミョウガ

蘘荷はショウガ科ショウガ属に属する多年草で、日本では古くから身近な香味野菜として親しまれてきました。

東アジアを原産地とし、日本でも古くから自生しているほか、食用として広く栽培されています。私たちが普段口にしているのは、地表に顔を出した蕾（つぼみ）が集まった「花穂（かすい）」と呼ばれる部分です。

一般的には「茗荷」と表記されますが、「蘘荷」と記されることもあります。こちらは中国の古い文献に由来する表記とされ、日本でも古くから用いられてきました。平安時代の文献にもその名が見られ、当時から香味野菜として重宝されていたことがうかがえます。

ミョウガという名前の由来には諸説ありますが、「冥加（みょうが）」に通じるとして縁起物とされた説がよく知られています。

冥加とは神仏の加護を意味する言葉で、ミョウガを食べると加護が得られると信じられていたことから、この名が定着したといわれています。

地域によっては若い茎葉を「ミョウガタケ」として食べる習慣があり、こちらは花穂とはまた違った香りと食感が楽しめます。

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【難読漢字】食べ物当て「蘘荷」 香味野菜です（1枚）