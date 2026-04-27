「フローラＳ・Ｇ２」（２６日、東京）

ここでは決め手が一枚上だった。前走のきさらぎ賞では僅差３着に惜敗した１番人気のラフターラインズが、堂々と東京の長い直線を突き抜けて重賞初Ｖを飾った。

課題だったゲートも中間の練習の効果が実り、今回は「今までで１番」と小笠師も納得のスタート。道中も慌てず騒がず後方４番手から運んだ。直線に向いて外に持ち出されると、上がり３Ｆ３２秒８とメンバー最速タイの鬼脚がさく裂。残り１５０メートルあたりで先頭に立ち、最後は余裕すら感じさせて着差以上の強さを見せつけゴールを駆け抜けた。

今回の短期免許では初の重賞勝ちとなったレーンは「とてもいい勝ち方ができた」と満足そう。初コンタクトとなった最終追い切りや、これまでのレースぶりから「もう少し距離があった方が良さそうだと思っていた。予想通りでした。最後の瞬発力が彼女のセールスポイントですね」と切れ味抜群の決め手を評価した。

トレーナーも「言うことないですね」とホッとした表情。前走時はテンションが高かったが、この日は落ち着きがあり「ひと回り（精神的にも）成長していると思います」と充実ぶりに手応えをつかんだようだ。もちろん、次はオークス（５月２４日・東京）。レーンは「距離はもう少し延びても問題ないと思う」とクラシック奪取へ太鼓判を押した。