タレントの上沼恵美子（71）が26日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜 前11・40）に出演。21年に77歳で死去した大物俳優との思い出を語った。

この日は、お笑いタレントの明石家さんまがラジオで田村正和さんとの思い出を語ったことが取り上げられた。上沼は25歳の時に舞台で1カ月共演したことがあると明かし「もう、大ファンやもん。中日には一緒に飲みに行ったんだよ〜」と自慢。

さらに「食べない、田村さんはお食べにならない。飲みに行ったんだけど、食事しても食べない。そして飲みに行ったら、ウイスキーの水割りだけ。長い足を組んで…。日本人であんなにきれいな足、見たことない！」と振り返り「正和さんが一番格好良かったわ〜〜」と語った。

番組では田村さんについて「他人の前では食事姿を一切見せない」と、上沼の証言を裏付ける“伝説”も紹介。上沼も「絶対食べなかったわ。食べてないの、私はちゃんと見てたんやから

スナックに2時間行った、その時のつまみくらいね。食べたらええと思わへん？“田村さん、これおいしいですよ、揚げシュウマイ。一つだけでも”って言うて、辛子醤油つけて、口まで運んだの。そうしたら“いらない”」と、田村さんのものまねで再現した。

だが上沼は「ここで秘密。大好物だけ知ってます」と言い「フグ」と明かした。「フグがお好きだって聞いちゃった！“何がお好きなんですか？”って聞いたら“フグ”“一緒です〜！私もてっちり大好き〜！”って言うたら、嫌な顔しはった。それで覚えている」と笑った。また「朝は、鮭と白いご飯と味噌汁。聞き出したやろ〜！」と自慢気に語った。