1500ccエンジン搭載で「300馬力」超え！ 超パワフルな「小さな高級車」に大注目！

国内外を問わず、各メーカーから多種多様なモデルが登場し、活況を呈しているSUV市場。

選択肢が増える一方で、「大きすぎるボディは日本の狭い道路事情では気を遣う」「かといって上質な空間や余裕のある走行性能は妥協したくない…」という、シビアな目を持つドライバーも少なくありません。

【画像】超カッコイイ！ これが1.5リッターで「300馬力超え」の「小さな高級車」です！（29枚）

そうしたニーズにひとつの最適解を提示しているのが、ランドローバーが展開する「レンジローバー イヴォーク」のプラグインハイブリッド（PHEV）モデル、「P300e」です。

イヴォークは、レンジローバー・ブランドのラインナップにおいて最もコンパクトなエントリーモデルにあたります。

全長4380mmという都市部でも取り回しのしやすいサイズ感でありながら、レンジローバー伝統の気品あるスタイリングと、無駄を削ぎ落としたモダンで洗練された内装を兼ね備えており、まさに「小さな高級車」に相応しいSUVとして独自のポジションを築いています。

そのイヴォークのラインナップのなかでも、ひと際注目したいのが、先述のPHEVモデル「P300e」です。

このモデルの最大の魅力は、コンパクトな車格からは想像しがたい、高いパフォーマンスを秘めたパワートレインにあります。

ボンネットの下に収められているのは、排気量1.5リッターの直列3気筒ターボエンジン。

「車重が2トンを超える上質なSUVに1.5リッターの3気筒エンジン？」と少し意外に思われるかもしれませんが、このエンジン単体で最高出力200馬力を発揮。

さらに、リアアクスルに搭載された最高出力109馬力の電気モーターが組み合わされることで、システム合計の最高出力は309馬力、最大トルクは540Nmにも達します。

この300馬力を超えるゆとりのあるパワーと、モーター特有の力強いトルクの立ち上がりによって、高速道路の合流や登坂車線でもスムーズかつスマートな加速を実現。

全長約4.3mのコンパクトなボディに対して十分すぎるほどの出力を備えているため、長距離のドライブでもドライバーにストレスを感じさせません。

また、環境性能と実用性のバランスの良さもPHEVならではのメリットです。

満充電の状態であれば、モーターのみのEV走行で約65km（WLTCモード）をカバー。

毎日の通勤や近所への買い物といった日常的な移動であれば、ガソリンを消費することなく、静かで滑らかな電気自動車として機能します。

一方で休日のロングドライブでは、ガソリンエンジンとモーターの協調制御により、バッテリー残量や充電スポットを気にすることなく、どこまでも快適に走り続けることができるのです。

このように、日本の道路環境にフィットするスタイリッシュな外観、洗練されたラグジュアリー空間、日常を静かにこなすEV性能、そしてシステム出力300馬力超えの余裕あるパフォーマンスを備えた、イヴォークのP300e。

いま手に入れられるコンパクトな上級SUVとして、非常に完成度の高い一台に仕上がっています。