「むちゃくちゃ綺麗になってんだけど」25歳女子バレーボール選手がコートとは違う雰囲気…「『女神様』って感じです」

石川真佑がいつもと違う雰囲気の写真を投稿した(C)Getty Images

バレーボール女子日本代表の石川真佑が4月25日、自身のインスタグラムを更新し、イタリアのジュエリーブランドである「Pomellato」のポップアップストアを訪問したことを報告した。

【写真】石川真佑が愛用するブランドの店で笑顔 実際の投稿をチェック

25歳の石川は「先日ポメラートのポップアップに行ってきました いつも着けてる『ヌード』のほかにも、いろいろなジュエリーを間近で見て癒されました」と、愛用するブランドの店を訪れて笑顔を見せている写真を公開した。

コート上とは違う雰囲気を醸し出す石川にファンも「真佑ちゃん素敵です」「石川さんめちゃめちゃ綺麗です」「真佑ちゃんきれい〜！ポメラートがよく似合ってます」「可愛い真佑ちゃん むちゃくちゃ綺麗になってんだけど 本当モデルさんみたい」「真佑さんとてもおキレイで『女神様』って感じです」といったコメントが続々と寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]