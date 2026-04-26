Image:合同会社ぐらびて

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

急な雨に降られてコンビニでビニール傘を買う。それに晴れの日は日傘も必要で…気づくと「傘、何本あるんだっけ？」状態に。

でも本来、傘ってそんなにいらないはず。「雨も陽射しも、これ1本でいい」そう思わせてくれるのが、晴雨兼用の折りたたみ傘「TEMPO」。

傘を持ち替える手間も、増えていくストレスもまとめて手放せる一本です。

ただの傘じゃない。“持ちたくなるギア”

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「TEMPO」は、まず見た目がいい。アウトドアギアを思わせる無骨さと洗練が共存したデザインで、「家にどんどん増えていく傘」とは一線を画します。

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ブラックベースにアクセントカラーを効かせた配色や、視認性の高いオレンジバンドなど細部まで抜かりなし。

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傘の縫製には特殊な反射糸を採用しているため、雨の日や夜間でも周囲にしっかり存在をアピール。見た目のアクセントとしてだけでなく、セーフガードとしての役割も果たしてくれます。

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“傘＝消耗品”という感覚を裏切る愛着が湧く一本は、バッグに入れておくだけじゃなく「あえて見せたくなる」存在です。

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晴れも雨も、これ1本でOK

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「TEMPO」は機能面もかなり優秀。まず驚くのがアウトドア基準の耐水性で、テントと同等レベルの耐水圧（2,000mm以上）を備え急な雨でもしっかり対応します。

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さらに、遮光率99.99％・UVカット率99.9％という日傘機能も搭載。真夏の強烈な陽射しをカットし、体感温度まで変えてくれるレベルです。

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雨用に傘、晴れ用に日傘……と使い分けるのは丁寧ですが、やっぱり地味に面倒。置き場も取るし。「1本で完結する」というシンプルさが、結局便利です。

軽い・小さい・濡れない。ストレスを全部消す設計

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そして「TEMPO」はとにかく軽い！重さは約120gたまご2個分という軽さで、バッグに入れても存在を忘れるレベル。さらに500mlペットボトルと同等サイズで、持ち運びのストレスがほぼゼロに。

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加えて、カラビナ付きでバッグやリュックに外付けも可能。アウトドアでも街でも置き場所に困りません。

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そしてうれしいのが、伸びる傘カバー「ビヨーンdo傘カバー」がセットで付いてくること。人気アイテムをセットにしてお届けします。

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こちらは濡れた傘にサッとかぶせるだけで周囲を濡らさず持ち運べるカバーで、電車や車移動のストレスを解消してくれます。

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優秀機能でデザインも両立。「雨、降らないかな」「陽射し強くならないかな」という日に、“今日はこれを忍ばせておけば安心”と思える一本です。

「TEMPO」についてさらに詳しく知りたい方は、下記のリンクから販売ページもチェックしてみてください。

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Source:CoSTORY