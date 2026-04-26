Image: Disney Store

人前でヘルメットを脱いだら即破門…の心配は無用です。

いよいよ5月22日(金)に劇場公開を迎える映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』。マンドーとグローグーの活躍ぶりを映画館の大スクリーンで見れるってだけでもワクワクしますね。

マンドーが身に付けているベスカーでできたアーマーは見ていて惚れ惚れしますが、なんとあのヘルメットが4月28日(火)に発売されます。

好きなタイミングで着脱可能。ボイスチェンジ搭載もアツい

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ディン・ジャリンが被っているシルバーのヘルメットを再現したレプリカが登場しました。

おそらく視界は決して良好とは言えず、重さも約1.2kgあるため長時間の使用には向かない気もしますが、しっかり鏡面仕上げなところがリアルで良いですね。

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ファンにとって嬉しい機能も搭載されています。ボタンを押すと、全11パターンのフレーズ（英語）が流れるとのこと。「This is the Way」は絶対に含まれていることでしょう。

また、ボイスチェンジ機能も搭載されているため、自分の声が渋カッコいいペドロ・パスカルのような声に変換されるのではないかと個人的に予想していますが…。これは是非とも実際に被って試してみたいところ。

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被るのはもちろん、ほかのスター・ウォーズグッズとも一緒に飾りたいマンドーのヘルメット、価格は1万8000円（税込）。

販売場所はディズニーストア2店舗（ディズニーフラッグシップ東京と東京ディズニーリゾート店）で、ディズニーストア.jpでも販売されるようです。

Source: Disney Store