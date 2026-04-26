羽田盃の枠順

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◆第７１回羽田盃・Ｊｐｎ１（４月２９日２０時５分発走、大井競馬場・ダート１８００メートル）

　「３歳ダート３冠」の第１戦に出走する３歳牡馬１４頭（ＪＲＡ４、南関東１０）の枠順が確定した。

　ＪＲＡ勢では、京浜盃の覇者のロックターミガン（栗東・石坂公一厩舎、父シスキン）は８枠１３番に決定。ダートでは２戦２勝。今春、ドバイ遠征を見送って国内路線に切り替え、Ｊｐｎ１初制覇を目指す。

　連勝で雲取賞を制したリアライズグリント（栗東・矢作芳人厩舎、父キタサンブラック）は２枠２番となった。ブルーバードＣの勝ち馬で、京浜盃２着のフィンガー（美浦・田中博康厩舎、父ガンランナー）は７枠１１番。雲取賞で２着のトリグラフヒル（栗東・大久保龍志厩舎、父ナダル）は最内の１枠１番に決まった。

　地方勢ではスターバーストカップの勝ち馬サンラザール（大井・藤田輝信厩舎、父クリソベリル）は３枠３番。同レースで２着のロウリュ（大井・森下淳平厩舎、父ミスターメロディ）は４枠６番に決まった。

　確定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、斤量、騎手の順）。全て３歳牡馬。

　（１）トリグラフヒル　　（栗東）５７　松山　弘平

　（２）リアライズグリント（栗東）５７　坂井　瑠星

　（３）サンラザール　　　（大井）５７　矢野　貴之

　（４）ディアシンバ　　　（大井）５７　吉井　章

　（５）デンテブリランテ　（大井）５７　藤田　凌

　（６）ロウリュ　　　　　（大井）５７　吉原　寛人

　（７）モコパンチ　　　　（船橋）５７　秋元　耕成

　（８）サイカンサンユウ　（大井）５７　安藤　洋一

　（９）エンドレスソロウ　（大井）５７　石川　倭

（１０）デーレーシトロン　（川崎）５７　本橋　孝太

（１１）フィンガー　　　　（美浦）５７　戸崎　圭太

（１２）アイリーズ　　　　（浦和）５７　見越　彬央

（１３）ロックターミガン　（栗東）５７　西村　淳也

（１４）アヤサンジョウタロ（船橋）５７　野畑　凌

　※美浦、栗東はＪＲＡ所属。

　なお、今年から１着賞金が５０００万円から６０００万円に増額されている。