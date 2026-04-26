◆第７１回羽田盃・Ｊｐｎ１（４月２９日２０時５分発走、大井競馬場・ダート１８００メートル）

「３歳ダート３冠」の第１戦に出走する３歳牡馬１４頭（ＪＲＡ４、南関東１０）の枠順が確定した。

ＪＲＡ勢では、京浜盃の覇者のロックターミガン（栗東・石坂公一厩舎、父シスキン）は８枠１３番に決定。ダートでは２戦２勝。今春、ドバイ遠征を見送って国内路線に切り替え、Ｊｐｎ１初制覇を目指す。

連勝で雲取賞を制したリアライズグリント（栗東・矢作芳人厩舎、父キタサンブラック）は２枠２番となった。ブルーバードＣの勝ち馬で、京浜盃２着のフィンガー（美浦・田中博康厩舎、父ガンランナー）は７枠１１番。雲取賞で２着のトリグラフヒル（栗東・大久保龍志厩舎、父ナダル）は最内の１枠１番に決まった。

地方勢ではスターバーストカップの勝ち馬サンラザール（大井・藤田輝信厩舎、父クリソベリル）は３枠３番。同レースで２着のロウリュ（大井・森下淳平厩舎、父ミスターメロディ）は４枠６番に決まった。

確定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、斤量、騎手の順）。全て３歳牡馬。

（１）トリグラフヒル （栗東）５７ 松山 弘平

（２）リアライズグリント（栗東）５７ 坂井 瑠星

（３）サンラザール （大井）５７ 矢野 貴之

（４）ディアシンバ （大井）５７ 吉井 章

（５）デンテブリランテ （大井）５７ 藤田 凌

（６）ロウリュ （大井）５７ 吉原 寛人

（７）モコパンチ （船橋）５７ 秋元 耕成

（８）サイカンサンユウ （大井）５７ 安藤 洋一

（９）エンドレスソロウ （大井）５７ 石川 倭

（１０）デーレーシトロン （川崎）５７ 本橋 孝太

（１１）フィンガー （美浦）５７ 戸崎 圭太

（１２）アイリーズ （浦和）５７ 見越 彬央

（１３）ロックターミガン （栗東）５７ 西村 淳也

（１４）アヤサンジョウタロ（船橋）５７ 野畑 凌

※美浦、栗東はＪＲＡ所属。

なお、今年から１着賞金が５０００万円から６０００万円に増額されている。