人気レースクイーンの霧島聖子（34）が25日夜、自身のインスタグラムを更新。セパレートのミニスカ・コスチューム姿を披露した。

「SUPER FORMULA Rd.3オートポリス 予選日ありがとうございました！KCMGの予選結果は8号車 山下健太選手14位 9号車 野中誠太選手15位となりました」とレースアンバサダーを務めるチーム「KCMG」の予選成績を報告。

セパレートのミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし「スタート進行では私は野中選手のパラソルを担当します！明日は雨予報ですが荒れませんように…！決勝日も熱い応援お願いします 必勝祈願」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「可愛いなぁ、素敵ですね〜」「綺麗」「美しい」「素敵です」「ナイスアングル」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ「龍が如く8外伝」にミナト区系女子・レースクイーンの聖子として出演している。2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。スーパーGTデビュー10年目となった25年度は3カテゴリーでレースアンバサダーを務めた。

今年2月にデジタル写真集「ミナト区の女王様」「かつてない自分に」を立て続けにリリースした。特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。