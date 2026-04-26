主人公の豊臣秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じるNHKの大河ドラマ『豊臣兄弟！』。4月26日放送の第16回では、織田信長の“最大の悪行”とも言われる比叡山焼き討ちが描かれる。信長に振り回される豊臣兄弟だが、2人が「もう俺たちは織田家の下には立たない」と“宣言”することになるのはいつなのか？ 歴史学者の磯田道史氏が解説する。

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戦後急速に業務拡大した昭和の企業と同じ

（浜松への奉公を経て）尾張に戻った秀吉は、織田信長のところで小者奉公を始めます。その時期には諸説がありますが、18歳で戻ったとすると、それから程なくして織田家に仕えたと考えられます。

秀吉の存在が文書として確認できるのは、かなり後の永禄8（1565）年11月2日になります。坪内利定という武将に知行を安堵した書状で、「木下藤吉郎」と副署しています。このとき秀吉は29歳ですが、織田家の家臣として、それなりの働きをしていたことがわかります。



豊臣秀吉

また永禄年間には、秀吉は細々とした事務を精力的にこなし、あちこちに手紙を書いているのですが、この時期の秀吉の手紙には誤字、当て字が多い。たとえば腰に巻く「帯」を、タイという音なら「対」と書いてみたり。きちんと教育を受けられなかった人が頑張って、書類づくりに取り組んでいる姿が見えてきます。

信長が桶狭間で今川軍を破ったのが永禄3（1560）年5月のこと。ここから信長は尾張を統一し、美濃を平定して、永禄11（1568）年の9月には足利義昭を擁立して京都へ歩を進めます。すると、織田の勢力圏が広がるにしたがって、大量に家来が必要になるわけです。その人材をどこからリクルートするかといえば、まずは親類縁者に声をかける。弟やいとこ、その友だちと、とにかく伝手をたどって人を集めるほかない。戦後まもなく急速に業務拡大した昭和の企業と同じです。秀長が織田家に仕えるようになった時期は、まさに織田家の高度成長期だったと考えられます。

秀吉より待遇がよかった秀長

その秀長が初めて歴史上に登場するのは、天正2（1574）年7月、伊勢長島の一向一揆です。『信長公記』によると、信長の馬廻りとして「木下小一郎」が登場するのです。実は、ここが面白いところで、馬廻り衆といえば、信長の親衛隊、旗本に当たります。雑役従事の小者奉公から出発した秀吉よりも、秀長のほうが待遇がいいのです。

この違いには、もちろんすでに兄である秀吉が織田家で「使える男」として知られつつあったことも大きく作用しているでしょうが、秀吉と秀長の父の違いが反映しているのではないでしょうか。秀吉の父弥右衛門は織田家の足軽とされていますが、足軽の多くは領民のアルバイトです。対して、秀長の父竹阿弥の同朋衆は主君の身の回りで雑事をこなす存在です。秀長が織田家に就職しようとしたとき、父の奉公歴で縁故が良かったかもしれません。

ちなみに馬廻り衆は、それなりの体格と身体能力がいります。秀吉は多くの史料に「小柄」とあります。一般的な武士の体格よりも小さかったことは間違いないでしょう。一方、秀長については、体格の情報はありません。「史料に書かれていない」のも実は重要で、もし秀長が小柄な人だったら、「兄弟そろって小さい」といった証言が残されたでしょう。そう考えると、秀長は特筆される体格ではなかったのかもしれません。

もうひとつ、秀長が厚遇されていたと考えられる理由は、その名乗りです。実は秀長は、はじめ長秀と名乗っているのです。先の『信長公記』の記述から1年後の天正3（1575）年11月11日付の文書で、羽柴小一郎長秀という署名が登場します。ちなみに秀吉は元亀4（1573）年7月20日に、木下から羽柴に姓を改めていました。

「秀長」への改名に込めた秀吉の戦略

この「長秀」が非常に重要なのです。というのも、織田家において、信長の「長」を勝手に名乗ることはできません。信長が小一郎に「長」の一字を使うことを許したと考えるのが自然です。もちろん、長秀の「秀」は秀吉の「秀」です。信長の「長」が上で、秀吉の「秀」が下という序列も、この名前には込められている。

では、いつ長秀は秀長となったのか。これも非常に面白い。時は下って天正12（1584）年9月、小牧長久手の戦いの最中なのです。よく知られるように、この戦いは秀吉と、徳川家康と信長の次男である織田信雄の連合軍との戦いでしたが、ここで初めて「美濃守 秀長」と署名しています。

この改名には秀吉の明確な意向が込められていると思います。織田家由来の「長」と羽柴家の「秀」を入れ替える。それによって、「もう俺たち（羽柴家）は織田家の下には立たないぞ」と宣言した、と考えられるのです。この直前、秀吉は従一位関白になって信長の官位をこえました。信長は正二位右大臣です。

※磯田道史氏の短期集中連載「秀吉と秀長」（全4回）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」に掲載されています。

（磯田 道史／文藝春秋 2025年10月号）