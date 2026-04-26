「これらを使いこなせれば、MBAで学習する課題の8割以上に対応できる」

そう謳うのが、書籍『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』（ダイヤモンド社）だ。この本は、国内で圧倒的なシェアを占める日本No.1のビジネススクールであるグロービスが、授業やコンサルティングの現場で定番となっている「有名フレームワークTop100」を厳選し、使いやすさを重視して図解したビジネス書である。

ビジネスの定石であり先人の貴重な知恵であるフレームワークを使いこなせれば、それだけでビジネスパーソンの生産性は何倍にも上がるという。

この記事では、そんな同書から一部を抜粋・編集し、あらゆるビジネスパーソンにとって強力な武器となるフレームワークの重要性について紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・上村晃大）

分析の精度を下げる「モレとダブり」

ビジネスの現場で、売上などの数字を分析したり、目標を立てたりするとき、多くの人が「なんとなく」で要素を分解してしまいます。思いつきで項目を挙げるだけでは、重要な視点が抜け落ちてしまったり、同じような内容が重複してしまったりします。結果として、本質的な問題解決にはたどり着けません。

そこで求められるのが、論理的に物事を整理し、正しく「分解」する力です。

応用性の高い「MECE」という概念

物事を効果的に分解し、ビジネスの解像度を上げるための基本となるのが「MECE（ミーシー）」です。これについて、『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』で次のように説明されています。

効果的に分解する際に重要なのが、MECEの考え方です。MECEとは、Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive（相互に排他的、集合的に網羅的）の頭文字をとったもので、「モレなくダブりなく」と言うこともあります（図表1）。MECEの概念は非常にシンプルで、これを適切に用いることができれば分解の精度が上がり、ひいては問題解決や対策立案の効果も上がります。――『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』（16〜17ページ）より

MECEは既存の多くの有名フレームワークのベースとなっているだけではなく、独自のフレームワークを考案する際にも使える、応用性の高い考え方です。

モレなくダブりなく分解することができれば、課題の全体像を正確に把握し、精度の高い対策を打つことができます。

安易な「その他」への分類は危険

しかし、MECEを意識して分解する際に、やってはいけない「罠」があります。それが、面倒なものをすべて安易に「その他」に押し込んでしまうことです。先ほどの説明には、こう続きます。

全体の30％や40％も占めるような項目を「その他」とひとくくりにするのはやや乱暴です。また、全体から見て数や比率の上ではマイノリティだとしても、大きな影響を与え得るものを「その他」にまとめてしまうのも好ましくありません。

――『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』（19ページ）より

「その他」という言葉は便利な言葉ですが、そこに本質的な課題や、全体に大きな影響を与える変数が隠れていると、せっかくの分析が台無しになってしまいます。

影響力の大きなマイノリティを見落とさないためにも、安易に「その他」でくくるのではなく、しっかりと解像度を上げて分解することが求められます。ビジネスにおいて「モレなくダブりなく」考える習慣をつけ、問題解決の精度を高めていきましょう。

（本稿は、『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』の内容をもとに構成したオリジナル記事です）