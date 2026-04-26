巨人７−２ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝２５日）――巨人は一回、岸田の適時二塁打で先制し、三回に新人・小浜の２点二塁打などで５点を加えた。

３年目の又木がプロ初勝利。ＤｅＮＡの連勝は６で止まった。

手応えは会心でも、打球は上がり過ぎた気もしたという。巨人の平山は「行ってくれ」と願いながら走った。高い放物線を描いた飛球が左中間最深部の客席に届く。「思いが届いてくれた」。プロ３年目、１９打席目で飛び出した初アーチに、初々しい笑顔を浮かべた。

１点リードの二回だ。先頭打者で迎えた第１打席。ＤｅＮＡのドラフト４位左腕、片山皓心（ひろみ）（ホンダ）の内寄り高めの速球を一振りで仕留めた。「踏み込んでいけた」という納得の一打だった。

オープン戦の終盤に育成選手でありながら２戦連続のアーチを放ち、脚光を浴びた。ただ、「ホームランバッターでないのは分かっているけど、なかなか頭から抜けなかった」と本塁打の魔力に魅入られてしまった。無理に引っ張る打撃が増えて調子を崩し、開幕は二軍。そこからは徹底して中堅方向へ打ち返すことを意識してきた。成長を認められ、６日に支配下選手登録を勝ち取った。

進歩の跡は、三回の好機にも表れた。「真っすぐを打った後の打席。外から入ってくるカーブがある」と読み、うまく右前へはじき返してつないだ。

続くドラフト５位の小浜佑斗（沖縄電力）は「近い世代で、互いに負けないようにやっている」と、２点二塁打を放ってプロ初打点を挙げた。刺激し合う若手も束になった攻撃で、この回５点を奪い、一気に主導権を握った。

打率はまだ２割に満たないが、平山は「（外野が）固定されていないのはチャンス。最後に出ているのが自分であれば」と貪欲さを隠さない。激しさを増すポジション争いも、２２歳の新鋭にとっては、またとない成長の機会となる。（井上敬雄）

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巨人の又木が好救援でプロ初勝利を挙げた。先発のマタが突如制球を乱した三回、二死満塁の場面で登板。後続を１球で一ゴロに仕留めて危機を脱すると、その後も丁寧に厳しいコースを突き、３回１／３を無失点に抑えた。将来の先発ローテーション入りを目指す３年目の左腕は「本当は先発で勝ちたいけど、今はここが自分の仕事場。投げた時は絶対に抑えたい」と不測の事態でアピールした。

巨人・阿部監督「（序盤に打線がつながり）いい攻撃ができた。（平山は）ナイスホームラン。（次の打席の右前打も）素晴らしいヒットだった。（適時打２本の岸田は）きっかけにしてほしい」