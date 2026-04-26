◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ２―７巨人（２５日・横浜）

プロ初アーチの平山は、オープン戦の時（３月１５日に本塁打含む猛打賞）にも書いたのだが、バットの軌道がとてもいい。インサイドアウトに出るから、バットがしなる感じで、インパクトでボールとバットが長く、くっついているように見える。だから左中間の方向に上がった打球にも角度がついて、飛距離も出る。決して長距離砲というタイプではないがホームランも打てる。

第２打席はカーブを右前安打と広角なバッティング。あとの３打席も凡打にはなったが、いい当たりだった。いずれも受け身にならず積極的に打ちにいく中で、際どい球は見逃す我慢ができており、打つべき球を見極められていた。能力の高さというか、これからの可能性をすごく感じる。

小浜も初打点となる２点二塁打を右翼線へ。変化球２つで２ボールとなった後に来た真っすぐをワンスイングで捉えた。打順や選手起用など、いろいろと試行錯誤している打線の中で、若い右打者２人が結果を出したことは、本人たちにとって良かったことはもちろん、戦力と計算できる２人が新たに加わったことは、チームにとっても実に大きい。（野球評論家・清水 隆行）