Eve、TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』OPテーマ「風のアンセム」feat. suis from ヨルシカのMusic Videoを公開！

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Eveが、TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』のOPテーマとして書き下ろしした新曲「風のアンセム」feat. suis from ヨルシカのMusic Videoを、EveオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開した。Music Videoは、Eve「群青讃歌」や「花嵐」など、Eveと数多くのタッグを組んでいる”くっか”が制作。全編アニメーションとなる本映像は、楽曲との親和性が高く、世界観をより深く体感できる作品に仕上がっているので、ぜひチェックして欲しい。

TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』は、原作は白浜 鴎（しらはま かもめ）が手掛ける、講談社「モーニング・ツー」にて大好評連載中の王道魔法ファンタジー作品。2016年に連載をスタートし、現在コミックスが第16巻まで発売中（国内）。全世界でのコミックス累計発行部数は750万部を突破しており、フランスやスペイン、韓国そのほか各国で漫画賞を受賞しているほか、2020年には米国アイズナー賞『最優秀アジア作品賞』を受賞。世界中から注目を浴びている大人気作。アニメーション制作は、TVアニメ「ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜」・TVアニメ「サマータイムレンダ」など数々の人気作品を手掛けるBUG FILMSが担当。

TVアニメは2026年4月6日(月)より毎週月曜23時〜TOKYO MXほかにて好評放送・配信中。Netflix、ABEMA、クランチロールでは毎週1週間先行で配信している。

●リリース情報

Digital Single

「風のアンセム」feat. suis from ヨルシカ

配信中

配信リンクはこちら

https://tf.lnk.to/KazenoAnthem

●作品情報

TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』



4月6日(月)23時〜 TOKYO MXほかにて放送・全世界一斉配信

TOKYO MX：毎週(月) 23：00〜

BS11：毎週(月) 23：00〜

KBS京都：毎週(月) 24：30〜

サンテレビ：毎週(月) 24：30〜

テレビ愛知：毎週(月) 26：05〜

テレビ西日本：毎週(月) 25：45〜

北海道テレビ：毎週(月) 26：10〜

AT-X：毎週(月) 23：00〜

※放送日時は予告なく変更となる場合が御座います

全世界絶賛！累計発行部数750万部突破！

精緻な世界観で描かれる光と闇の壮麗ハイファンタジー、ついにTVアニメ化！

「魔法」――、それは世界に溢れていて人々の生活を豊かにする、なくてはならない便利な”奇跡”。

けれど、 “魔法をかけることが出来るのは魔法使いだけ”。

魔法をかける瞬間を見てはならないのがこの世界の掟。

小さな村で母親の手伝いをしながら暮らす少女・ココは、それでも幼い頃から魔法使いへの憧れを抱き続けていた。

ある日、村を訪れた魔法使いの青年・キーフリーが魔法を使うところを覗き見てしまい、大きな秘密を知ることになる。

それは、特別な道具で魔法陣を描けば、本当は誰にでも魔法が使えるという 、

魔法使い達が隠した「絶対の秘密」だった――。

壮麗で幻想的な世界の裏に影を落とす、大人達が口を閉ざした魔法の歴史。

「知らざる者(ルビ：ふつうの子)」として生まれ、キーフリーの弟子として魔法を学ぶことになったココは、アトリエの仲間と共に探求と成長を重ねていく中で、 秘密多き魔法使いの世界へと足を踏み入れていく。

――これは、絶望を知り、希望へと手を伸ばす、子供たちの物語。

【STAFF】

原作：白浜鴎「とんがり帽子のアトリエ」(講談社「モーニング・ツー」連載）

監督：渡辺 歩

副監督：篠原 准

シリーズ構成・脚本：瀬古浩司

キャラクターデザイン・総作画監督：うなばら海里

チーフアニメーター：中野悟史

服飾デザイン：小川 茜

小物設定：鈴木典孝・岩畑剛一

美術監督：後藤亮太

美術設定：多田周平・中島美佳

色彩設計：中野尚美

撮影監督：北岡 正

編集：本田優規

音響監督：小泉紀介

音楽：北村友香

音響制作：dugout

音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ

アニメーション制作：BUG FILMS

【CAST】

ココ：本村玲奈

キーフリー：花江夏樹

アガット：山村響

テティア：陽木くるみ

リチェ：月城日花

オルーギオ：中村悠一

フデムシ：久野美咲

イグイーン：斎賀みつき

ほか

主題歌情報

OPテーマ：「風のアンセム feat.suis from ヨルシカ」／Eve (TOY’S FACTORY)

EDテーマ：「ただ美しい呪い」／Nakamura Hak (maximum10)

Ⓒ白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会

関連リンク

Eveオフィシャルサイト

https://eveofficial.com/

TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』公式サイト

https://tongari-anime.com/