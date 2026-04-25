＜大学生のスマホ代＞支払うのは親？子どものアルバイト代から？甘やかしにならないか迷う…
スマホは趣味だけのために使うものではなく、もはや生活必需品。必要不可欠なアイテムといえそうです。そんな中でママスタコミュニティには、子どものスマホ代に関する質問がありました。
『自宅住みの大学生。スマホ代は親と子ども、どちらが払う？ 子どもはアルバイトしてる前提です』
この質問に対しては、親が払うと答えたママが大半でした。投稿者さんは大学生のお子さんのスマホ代を親が負担するのか、アルバイト代を使って本人に払ってもらうのかと悩んで、他のママたちに意見を求めていました。
『就職して自立するまでは、親が払うものだと思っている』
『アルバイトをしていても、学生の間は親が払う。定期券代も払っている』
『スマホは大学の授業でも使うから、私の中では定期券代と同じ扱い』
『家族割で安くなるので、まとめて払っている』
「親が払う」派の理由を掘り下げてみると、いくらアルバイトで月に数万円の収入があるとしても、スマホ代は学費と同じという意見がありました。就職するまでは、子どもに関するある程度の費用を負担するという考えのママたちもいます。
またスマホは何かを調べたりメールを送受信したりするなど、学校関連のことや授業でも使うことがあります。そのため家賃や学費、定期券代と同じような位置付けで親が支払うとしている人もいました。さらには親と同じ携帯会社のプランに入ることで、親子割で通信費などが格安になるため、親がまとめて払うこともあるようです。
基本料金は親が払うけれど、最新機種の代金やゲーム課金は子ども！
『通信費は親でいいと思うけれど、スマホ本体代は本人かな。安くなってるスマホなら必要経費で買ってあげるけれど、「最新機種がほしい」と言われたら自分で買わせる』
『「スマホ代は親が決めたプランなら親が出すけれど、もっといいプランにしたいなら自分で払いなさい。美容院代もカット代は出すけどカラーやヘッドスパは自分で出しなさい」という感じ』
子ども本人がスマホ代を払うと考えるママたちも、理由を寄せてくれています。毎月の通信費は親が負担するものの、たとえば最新の機種やゲーム課金で必要以上にお金がかかる場合には、子どもに負担させているママがいました。
生活や学校関連で必ず使うのであれば、スマホの基本料金は親が払い、子どもの趣味の範囲は子どもが負担するというのは自然な考えでしょう。このようにスマホ代の内訳を親子で細かく話し合うのは、意義のあることかもしれません。
「勉強に集中してほしいから」という理由も
『お金のストレスを与えたくないから。親のエゴだけれど、大学に集中してほしい』
『バイトして子どもが自分で払う予定。定期券代、美容代、医療費、衣類などは親が払う。大学も学部によるかもね。理系で実習や実験の多い学部はバイトが難しい。そういう学部だったら払ってあげていたかも』
『実家でも一人暮らしでも、学生のうちは基本親。最低限の衣服や美容室代も親。うちの場合はカラーやパーマ、ネイルは子ども。体育会の部活はバイトができる時間も少ないから、部活に関わるお金も親。遊び系のサークルは1年生のときは親で2年生から子ども』
今回の投稿では、アルバイトもできるわが子の生活費用について、どこまで親が負担するのかという議論も巻き起こっていました。投稿者さんのお子さんの収入が多ければ、「スマホ代も自分で出して」と考えるのは不自然ではないかもしれません。ただ大学生が授業や部活もしながらアルバイトで稼げる金額には限度があるでしょう。
また授業や研究で忙しく、アルバイトで稼げる金額が月2、3万円程度というケースもあります。スマホ代を出すことになったら、自分が好きに使えるお小遣いが少なくなり、アルバイトばかりで勉強が疎かになってしまう可能性もありますよね。大学の学部や勉強の忙しさによっても、親の対応は変わってくるのかもしれません。
スマホ代の負担についてまだ話し合っていないママは、後々問題にならないように、今のうちに話し合って決めていくとよさそうですね。
文・AKI 編集・こもも