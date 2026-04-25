「ゲームへの貢献」をテーマにインディーゲーム情報を発信し、これまで累計3100タイトル以上を紹介、全世界で累計1億を超える視聴回数を獲得してきたライブ配信番組「INDIE Live Expo」。その最新回「INDIE Live Expo 2026.4.25」が2026年4月25日（土）18時から配信中です。

インディーライブエキスポ 2026.4.25（YouTube）

https://www.youtube.com/live/wud4MUt7wVo



1100件超の応募から厳選された200以上のタイトルを紹介

今回は番組史上初めて、応募総数が1000本を突破。約1100本の応募作品の中から厳選された約200本のタイトルを紹介します。

番組第1部は、約160タイトルを1本15秒の映像で次々と紹介する「INDIE Waves powered by Cygames」。

第2部は、世界初公開となる作品や注目タイトルの最新情報を扱う「INDIE Spotlight」。「VA-11 HALL-A ヴァルハラ」を送り出したSukeban Gamesの最新作「.45 パラベラム ブラッドハウンド」をはじめ、個人で5年間かけて開発したという、日本発の自動化シム「moorestech」、中華ファンタジー＋SFという世界観がユニークな星間サンドボックス「無凡仙域（No Mortal Space）」など多数の注目タイトルが登場予定です。

.45 パラベラム ブラッドハウンド

moorestech

無凡仙域（No Mortal Space）

INDIE Spotlight紹介タイトル一部抜粋

・さとり中二病相談室 -第二現実の翻訳者-

・まじかる☆プリンセス

・SHIKA-Q

・井戸の鳥（Well Dweller）

・Pain Pain Go Away!

・ゆんゆん電波シンドローム など

＜「INDIE Live Expo 2026.4.25」開催概要＞

◆イベント名：INDIE Live Expo 2026.4.25

◆会期：2026年4月25日（土）

◆プラットフォーム：YouTube Live、Twitter Live、Twitch、ニコニコ生放送、bilibili、 Steamほか

◆放送言語：日本語、英語、中国語、韓国語

◆公式サイトURL： https://indie.live-expo.games/[リンク]

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