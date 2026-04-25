琉球vs大分 スタメン発表
[4.25 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第12節](沖縄県陸)
※19:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 1 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 8 堀内颯人
DF 27 船橋勇真
MF 9 浅川隼人
MF 11 石浦大雅
MF 15 荒木遼太
MF 16 井堀二昭
MF 17 加藤悠馬
MF 46 池田廉
FW 39 庵原篤人
控え
GK 33 宮本流維
DF 22 神谷凱士
DF 35 千葉和彦
MF 6 志慶眞巧洋
MF 7 茂木駿佑
FW 18 上野瑶介
FW 23 曽田一騎
FW 26 カル・ジェニングス
FW 89 高木大輔
監督
平川忠亮
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 6 三竿雄斗
DF 30 戸根一誓
DF 31 ペレイラ
MF 7 吉田真那斗
MF 8 榊原彗悟
MF 9 有馬幸太郎
MF 14 宇津元伸弥
MF 36 松岡颯人
MF 72 山口卓己
FW 17 キム・ヒョンウ
控え
GK 1 田中悠也
DF 2 岡本拓也
DF 32 坂田陸
MF 5 中川寛斗
MF 16 茂平
MF 18 野嶽惇也
MF 37 木本真翔
FW 13 伊佐耕平
FW 15 屋敷優成
監督
四方田修平
※19:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 1 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 8 堀内颯人
DF 27 船橋勇真
MF 9 浅川隼人
MF 11 石浦大雅
MF 15 荒木遼太
MF 16 井堀二昭
MF 17 加藤悠馬
MF 46 池田廉
FW 39 庵原篤人
控え
GK 33 宮本流維
DF 22 神谷凱士
DF 35 千葉和彦
MF 6 志慶眞巧洋
FW 18 上野瑶介
FW 23 曽田一騎
FW 26 カル・ジェニングス
FW 89 高木大輔
監督
平川忠亮
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 6 三竿雄斗
DF 30 戸根一誓
DF 31 ペレイラ
MF 7 吉田真那斗
MF 8 榊原彗悟
MF 9 有馬幸太郎
MF 14 宇津元伸弥
MF 36 松岡颯人
MF 72 山口卓己
FW 17 キム・ヒョンウ
控え
GK 1 田中悠也
DF 2 岡本拓也
DF 32 坂田陸
MF 5 中川寛斗
MF 16 茂平
MF 18 野嶽惇也
MF 37 木本真翔
FW 13 伊佐耕平
FW 15 屋敷優成
監督
四方田修平