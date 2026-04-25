[4.25 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第12節](沖縄県陸)

※19:00開始

主審:酒井達矢

<出場メンバー>

[FC琉球]

先発

GK 1 佐藤久弥

DF 3 菊地脩太

DF 8 堀内颯人

DF 27 船橋勇真

MF 9 浅川隼人

MF 11 石浦大雅

MF 15 荒木遼太

MF 16 井堀二昭

MF 17 加藤悠馬

MF 46 池田廉

FW 39 庵原篤人

控え

GK 33 宮本流維

DF 22 神谷凱士

DF 35 千葉和彦

MF 6 志慶眞巧洋

MF 7 茂木駿佑

FW 18 上野瑶介

FW 23 曽田一騎

FW 26 カル・ジェニングス

FW 89 高木大輔

監督

平川忠亮

[大分トリニータ]

先発

GK 22 ムン・キョンゴン

DF 6 三竿雄斗

DF 30 戸根一誓

DF 31 ペレイラ

MF 7 吉田真那斗

MF 8 榊原彗悟

MF 9 有馬幸太郎

MF 14 宇津元伸弥

MF 36 松岡颯人

MF 72 山口卓己

FW 17 キム・ヒョンウ

控え

GK 1 田中悠也

DF 2 岡本拓也

DF 32 坂田陸

MF 5 中川寛斗

MF 16 茂平

MF 18 野嶽惇也

MF 37 木本真翔

FW 13 伊佐耕平

FW 15 屋敷優成

監督

四方田修平