ファントムシータが、2nd CDシングル『ホラークイーン』を6月24日にリリースする。

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表題曲「ホラークイーン」は、ボカロP てにをはが作詞／作曲／編曲を担当。“ホラー”というコンセプトのもと、クイーンの座に君臨する姿を提示する、グループの集大成ともいえる楽曲になっている。カップリングには、ひとしずく×やま△が書き下ろした「もーいーかい？」を収録。同曲は2026年4月クールのTVアニメ『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』のエンディングテーマに起用されている。

また、本作は全4形態でのリリースに。初回限定Blu-ray盤には「ホラークイーン」「もーいーかい？」のスペシャルステージパフォーマンス映像と、MVのメイキング映像“Extended Version”を収録。初回限定Photobook盤には撮り下ろしの24Pフォトブックが封入される。UNIVERSAL MUSIC STORE限定のメンバー実写アクリルスタンド盤には、メンバーの実写アクリルスタンドのほか、ファンに捧げる感謝ソング「輪廻る」が同盤限定で収録される。

さらに、本作のリリースを記念して各地でリリースイベントの開催も決定。詳細は順次公式サイトにて発表される。

【ファントムシータ メンバーコメント】

・もな

この度2nd CDシングル『ホラークイーン』をリリースさせていただきます！タイトル通り、私たちが追求してきたコンセプト“レトロホラー”の魅力を存分に味わえるシングルに仕上がりました。ぜひ細部までお楽しみください♪

・美雨

これぞファントムシータの真骨頂とも言える2nd CDシングルをリリースさせていただきます。更にパワーアップした私たちがお届けする、極上の地獄をお楽しみください。

・凛花

2nd CDシングルを出すことができて、とても嬉しいです。ありがとうございます。クイーンになりましたよ。より進化した私たちに乞うご期待ください。

・百花

2nd CDシングルを発売することができ、とても嬉しいです。様々な経験を重ね成長した、今の私たちがたくさん詰まった作品になっております。是非お楽しみください。

（文＝リアルサウンド編集部）