まだまだ若い世代に負けられない。英国のロイヤルチャンピオン（セン8＝バーク）はサウジアラビア遠征の前走ネオムターフCでG1初制覇を飾った。前走はポンとスタートを決めて好位の外めをキープ。前に壁をつくり、スムーズに折り合った。4角手前からギアを上げるとグイッと加速。残り1F標識で先頭に躍り出て、後続を引き離した。24年ドバイターフを制した実績がある2着ファクトゥールシュヴァルに4馬身3/4差と文句なしの勝ちっぷり。初コンビで勝利に導いたマーフィーは「走りが力強く、いい瞬発力があって能力の高さを感じた」と称賛の言葉を並べた。

これまでカナダ、オーストラリアなど遠征経験が豊富。初の香港でも、どっしり構えている。木曜にオールウェザーで追い切って6F82秒6〜2F22秒9。時折、抑えが利きづらいシーンはあったが直線、シャープな伸びを見せた。金曜もオールウェザーで体を動かし、元気いっぱい。ランダー助手は「長距離輸送をクリア。もう8歳でどんな状況でも動じず、落ち着いている。いい競馬をしてくれるでしょう」と期待十分だ。