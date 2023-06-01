TVer『ARASHI Collection』Part2がスタート 『魔王』『きみはペット』など初配信作品も登場
5人組グループ・嵐の出演ドラマを集めた特集「ARASHI Collection」Part2が、25日から民放公式テレビ配信サービスTVerで配信開始される。5月に活動を終了する嵐の軌跡を振り返る企画で、「ありがとう、嵐。5人と歩んだかけがえのない物語を、TVerでもう一度。」をコンセプトに展開する。
【写真】5人そろって柔らかな笑顔で…嵐のアーティスト写真
同特集では、デビュー以来多くの作品で視聴者に寄り添ってきた嵐の出演ドラマをラインナップ。嵐とともに笑い、涙し、成長してきたファンにとって、それぞれの思い出がよみがえる内容となっている。
Part2は、大野智『歌のおにいさん』、櫻井翔『謎解きはディナーのあとで』、相葉雅紀『ラストホープ』、二宮和也『少しは、恩返しができたかな』、松本潤『きみはペット』など14作品の配信が決定した。14作品のうち7作品はTVer初配信される。
配信ラインナップは以下の通り。
■TVer「ARASHI Collection」Part2配信ラインナップ
大野智 出演作品
『魔王』（TBSテレビ／2008年）※初配信
『歌のおにいさん』（テレビ朝日／2009年）※初配信
『鍵のかかった部屋』（フジテレビ／2012年）
『世界一難しい恋』（日本テレビ／2016年）※初配信
櫻井翔 出演作品
『謎解きはディナーのあとで』（フジテレビ／2011年）
相葉雅紀 出演作品
『ラストホープ』（フジテレビ／2013年）
『僕とシッポと神楽坂』（テレビ朝日／2018年）
『今日からヒットマン』（テレビ朝日／2023年）
二宮和也 出演作品
『少しは、恩返しができたかな』（TBSテレビ／2006年）※初配信
『マラソン』（TBSテレビ／2007年）
『DOOR TO DOOR 〜僕は脳性まひのトップセールスマン〜』（TBSテレビ／2009年）※初配信
松本潤 出演作品
『きみはペット』（TBSテレビ／2003年）※初配信
『花より男子2(リターンズ)』（TBSテレビ／2007年）
『バンビ〜ノ！』（日本テレビ／2007年）※初配信
なお、作品ごとに配信期間は異なり、配信内容は予告なく変更となる場合がある。
【写真】5人そろって柔らかな笑顔で…嵐のアーティスト写真
同特集では、デビュー以来多くの作品で視聴者に寄り添ってきた嵐の出演ドラマをラインナップ。嵐とともに笑い、涙し、成長してきたファンにとって、それぞれの思い出がよみがえる内容となっている。
配信ラインナップは以下の通り。
■TVer「ARASHI Collection」Part2配信ラインナップ
大野智 出演作品
『魔王』（TBSテレビ／2008年）※初配信
『歌のおにいさん』（テレビ朝日／2009年）※初配信
『鍵のかかった部屋』（フジテレビ／2012年）
『世界一難しい恋』（日本テレビ／2016年）※初配信
櫻井翔 出演作品
『謎解きはディナーのあとで』（フジテレビ／2011年）
相葉雅紀 出演作品
『ラストホープ』（フジテレビ／2013年）
『僕とシッポと神楽坂』（テレビ朝日／2018年）
『今日からヒットマン』（テレビ朝日／2023年）
二宮和也 出演作品
『少しは、恩返しができたかな』（TBSテレビ／2006年）※初配信
『マラソン』（TBSテレビ／2007年）
『DOOR TO DOOR 〜僕は脳性まひのトップセールスマン〜』（TBSテレビ／2009年）※初配信
松本潤 出演作品
『きみはペット』（TBSテレビ／2003年）※初配信
『花より男子2(リターンズ)』（TBSテレビ／2007年）
『バンビ〜ノ！』（日本テレビ／2007年）※初配信
なお、作品ごとに配信期間は異なり、配信内容は予告なく変更となる場合がある。