元TOKIOの松岡昌宏（49）が7日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。5月31日に活動を終了した嵐について語った。5月30日に主演舞台の大千秋楽を大阪で迎えた松岡。「あれだけ新聞、ニュース。凄かったですね。あんなエンタメのニュースが一面を飾ることってあるのかなって思いました。嵐ですよね。東京ドーム行かせていただきましたよ」と嵐のラストライブに現地で見届けたことを明かした。「やっぱ素